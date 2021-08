Khoa học nói gì về tác dụng tuyệt vời từ dưa chuột?

Tuy nhiên, cũng có một số tác dụng phụ khác cần thận trọng hơn, đặc biệt là nếu bạn bị các vấn đề về dạ dày. Dưới đây là những điều bạn cần biết và các mẹo ăn uống lành mạnh hơn, theo Eat This, Not That!

1. Có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Theo Harvard Health, khi cố gắng tránh mắc bệnh tiểu đường , tốt nhất bạn nên bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống của mình - tránh các loại carbohydrate đã qua chế biến, bỏ qua đồ uống có đường và hạn chế thịt đỏ.

Ngoài những lựa chọn chế độ ăn uống đó, điều quan trọng là nên bắt đầu ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp. GI là chỉ số được chỉ định cho các loại thực phẩm khác nhau, nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Chỉ số đường huyết càng cao thì lượng đường trong máu của một người sẽ tăng lên sau khi ăn. Dưa chuột có chỉ số GI là 15, khiến nó trở thành một loại thực phẩm có GI tương đối thấp.

Ăn thực phẩm có chỉ số GI thấp có thể giúp giảm tình trạng kháng insulin, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo Tạp chí Dinh dưỡng.

2. Giúp bạn giữ đủ nước

Dưa chuột có thể giúp đóng góp vào lượng chất lỏng tổng thể hằng ngày của bạn và giữ cho bạn cảm thấy đủ nước và cơ thể hoạt động tối ưu Ảnh minh họa: Shutterstock

Bạn phải luôn uống đủ nước được khuyến nghị trong ngày. Theo một cuộc khảo sát của Pháp và Anh được Nutrients công bố, dưa leo chứa hơn 95% là nước - có nghĩa là ngoài một món ăn vặt giòn giòn, bạn còn được cung cấp nước trong quá trình ăn thứ này.

Bác sĩ Kristin Gillespie ở Mỹ cho biết: “Dưa chuột có thể giúp đóng góp vào lượng chất lỏng tổng thể hằng ngày của bạn và giữ cho bạn cảm thấy đủ nước và cơ thể hoạt động tối ưu”.

3. Có thể giúp giảm cân

Bạn nên thêm dưa chuột vào chế độ ăn uống, vì chúng không chỉ mang lại sự hấp dẫn tuyệt vời cho nhiều món ăn mà còn vì chúng là một loại thực phẩm lành mạnh giúp thúc đẩy quá trình giảm cân.

Chỉ có 16 calo với một cốc dưa chuột, có nghĩa là thực phẩm này có mật độ calo thấp.

Ngoài ra, do hàm lượng nước cao, dưa chuột cực kỳ no trong khi vẫn chứa ít calo, khiến chúng trở thành một món ăn nhẹ tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân, theo Eat This, Not That!

Đặc biệt là nếu bạn kết hợp chúng với một loại nước ngâm bổ dưỡng, như hummus hoặc guacamole!

4. Tránh được táo bón

Trong một nghiên cứu được công bố trên Fitoterapia từ Đại học Jadavapur (Ấn Độ), người ta nói rằng hạt của dưa chuột, trong đó có rất nhiều, giúp "ngăn ngừa táo bón".

Ngoài ra, chúng còn có "tác dụng làm mát" cơ thể, theo nghiên cứu.

Trường Đại học Y khoa của Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) khuyên bạn nên thêm dưa chuột vào nhiều món ăn để giúp giảm táo bón.

5. Có thể bị khó tiêu nếu ăn quá nhiều cùng lúc

Mặc dù mặt tích cực của việc ăn dưa chuột là bạn có thể tránh bị táo bón, nhưng mặt trái của dưa chuột là có thể gây ra một số khí dư thừa.

Theo UC Davis, dưa chuột chứa cucurbitacin, một hợp chất được tìm thấy trong các loại trái cây và rau quả khác bao gồm bí ngô, bí và dưa hấu.

Cucurbitacin dẫn đến vị đắng có trong dưa chuột, đồng thời cũng là nguyên nhân gây ra chứng khó tiêu. Những triệu chứng khó chịu này có thể xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều dưa chuột cùng một lúc.

6. Nó có thể ngăn ngừa đầy hơi

Với hàm lượng nước cao, dưa chuột giúp giữ nước cho bạn một cách tuyệt vời, nhưng chúng cũng rất tốt trong việc giúp loại bỏ việc giữ nước dư thừa, điều này có nghĩa là bạn sẽ tránh bị đầy hơi sau khi ăn dưa chuột.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Richards, tác giả của The Candida Diet, cho biết: “Dưa chuột rất giàu chất dinh dưỡng cụ thể giúp loại bỏ viêm nhiễm và cuối cùng là chứng đầy hơi. Chúng cũng tốt cho một loạt các vấn đề về dạ dày khác”.

Chuyên gia Richards nói thêm: “Hàm lượng chất xơ của chúng thúc đẩy sức khỏe đường ruột và nhu động ruột tốt”, theo Eat This, Not That!