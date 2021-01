Khoa học nói về 5 lợi ích của việc tập thể dục

Mọi người đều cần tập thể dục, và ngoài những lợi ích sức khỏe rõ ràng - chẳng hạn như tăng cường sức mạnh, giảm mỡ và tăng cường sức khỏe tinh thần - còn có những “đặc quyền” khác, ít được biết đến hơn đi kèm với hoạt động thể chất thường xuyên.

Dưới đây là chi tiết 5 tác dụng phụ tích cực này để bạn có thêm động lực bắt đầu tập thể dục thường xuyên, theo Eat This, Not That!

1. Có thể giúp kiểm soát cơn đau mạn tính

Khoảng 20% người trưởng thành ở Mỹ bị đau mạn tính, theo dữ liệu gần đây nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Cho dù bạn gặp phải tình trạng này ở một hay nhiều vùng trên cơ thể, thì thói quen tập thể dục thường xuyên đều có thể được hưởng lợi. Sự kết hợp giữa tập luyện tim mạch, thư giãn, kéo căng và tăng cường sức mạnh có thể giúp giảm đau theo thời gian.

Các tác giả của một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Cochrane Reviews, khám phá liệu tập thể dục có giúp người lớn bị đau mạn tính hay không đã kết luận: "Có một số bằng chứng về việc cải thiện chức năng thể chất và tác động thay đổi lên cả chức năng tâm lý và chất lượng cuộc sống".

Hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi tham gia vào bất kỳ bài tập mới nào, đặc biệt là những bài tập nặng.

2. Giúp ngăn ngừa loãng xương

Tập thể dục có thể cải thiện sức khỏe của xương bằng cách giảm mất xương do tuổi tác và duy trì khối lượng xương. Xương trở nên yếu hơn một cách tự nhiên theo tuổi tác, vì vậy duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên - tốt nhất là ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần - có thể giúp hỗ trợ sức khoẻ xương tốt.

Tập thể dục thậm chí có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, một bệnh về xương xảy ra khi cơ thể mất quá nhiều xương, tạo ra quá ít xương hoặc sự kết hợp của cả hai.

3. Có thể giúp người lớn tuổi ngăn ngừa té ngã

Già hay trẻ đều nên tập thể dục để có sức khỏe Shutterstock

Theo CDC, hoạt động thể chất đa thành phần, bao gồm nhiều loại bài tập khác nhau, bao gồm cả những bài tập trung vào sự cân bằng hoặc sức mạnh cơ bắp, có thể giúp cải thiện chức năng thể chất. Điều này cuối cùng có thể làm giảm nguy cơ ngã hoặc chấn thương do ngã.

Hơn nữa, những người hoạt động thể chất khoảng 150 phút mỗi tuần - 30 phút, 5 ngày một tuần - có nguy cơ “tử vong do mọi nguyên nhân” thấp hơn 33% so với những người không hoạt động thể chất.

4. Có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường

Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc có nguy cơ mắc bệnh này nên tập thể dục thường xuyên nếu chưa mắc bệnh. Tại sao? Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ gợi ý nên tập thể dục 150 phút mỗi tuần để cải thiện lượng đường (đường) trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

5. Có thể cải thiện giấc ngủ của bạn

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tập thể dục thường xuyên không chỉ có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn mà còn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Theo Charlene Gamaldo, bác sĩ và là giám đốc y tế của Trung tâm Johns Hopkins về Giấc ngủ tại Howard County General (Mỹ), tập các bài thể dục tăng cường hô hấp và nhịp tim vừa phải làm tăng lượng giấc ngủ "sóng chậm" mà chúng ta có được.

Giấc ngủ sóng chậm là phần sâu của chu kỳ giấc ngủ cho phép cơ thể và tâm trí phục hồi. Phần tốt nhất? Bạn chỉ cần khoảng 30 phút tập các bài thể dục tăng cường hô hấp và nhịp tim vừa phải hầu hết các ngày trong tuần để giúp cải thiện giấc ngủ của bạn, theo Eat This, Not That!