Phải làm gì để ngăn chặn bệnh tiểu đường loại 2?

Theo các nghiên cứu, bệnh tiểu đường loại 1 không thể ngăn ngừa được. Nhưng bệnh tiểu đường loại 2, đôi khi có thể được ngăn ngừa được, theo The Health Site.

Từ lâu, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng cân quá mức , béo phì và lối sống ít vận động là những nguyên nhân khiến một người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Vậy thì, câu hỏi là liệu một người có thể tự bảo vệ mình khỏi bệnh tiểu đường được không?

Câu trả lời là có, hoàn toàn có thể chặn đứng bệnh tiểu đường tấn công. Nhưng bằng cách nào? Làm gì để chặn đứng bệnh tiểu đường tấn công?

Cắt giảm lượng đường và carbohydrate tinh chế khỏi chế độ ăn uống có thể ngăn chặn được bệnh tiểu đường Ảnh: Shutterstock

Từ trẻ nhỏ đến người già, tuổi nào cũng có thể mắc bệnh tiểu đường, và do đó ai nghĩ rằng mình chưa đến tuổi mắc bệnh tiểu đường là một quan niệm sai lầm cần phải bỏ ngay!

Cách phòng ngừa bệnh tiểu đường bao gồm ăn uống lành mạnh hơn, hoạt động thể chất nhiều hơn và giảm cân. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Thực hiện một vài thay đổi đơn giản trong lối sống ngay từ bây giờ có thể giúp tránh được các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng của bệnh tiểu đường trong tương lai, như tổn thương thần kinh, thận và tim.

• Cắt giảm lượng đường và carbohydrate tinh chế khỏi chế độ ăn uống

Ăn thực phẩm giàu tinh bột tinh chế và đường làm tăng lượng đường trong máu và mức insulin, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường theo thời gian.

Tinh bột tinh chế bao gồm bánh mì , khoai tây và nhiều loại ngũ cốc ăn sáng.

• Ăn nhiều rau xanh và chọn ăn tinh bột phức

Chuyển sang chế độ ăn lành mạnh với nhiều rau xanh hơn và chọn các loại tinh bột phức hợp như bột yến mạch và ngũ cốc tự rang xay, theo The Health Site.

• Uống đủ nước

Nên uống tối thiểu 7 - 8 ly nước mỗi ngày để giữ cho hệ thống bên trong luôn sạch và hoạt động. Uống nước lọc thay cho nước ngọt có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và mức insulin, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

• Không hút thuốc

Hút thuốc lá có thể góp phần vào việc kháng insulin, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Khoa học đã chứng minh bỏ thuốc lá làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 theo thời gian.

• Tập luyện đều đặn

Bệnh tiểu đường là một trong những bệnh có thể được ngăn ngừa nếu tập thể dục thường xuyên. Hoạt động thể chất vừa phải vào hầu hết các ngày trong tuần giúp kiểm soát cân nặng, giảm lượng đường trong máu, đồng thời có thể cải thiện huyết áp và cholesterol, theo The Health Site.

• Giảm cân

Một nghiên cứu lớn đã phát hiện, chỉ cần giảm khoảng 7% trọng lượng cơ thể và tập thể dục thường xuyên đã có thể giảm tới 60% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.

Thay đổi thói quen cả đời không dễ dàng nhưng rất đáng để nỗ lực.

Nếu bạn thấy các triệu chứng của bệnh tiểu đường thì hãy đi khám ngay lập tức.

Một số triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường

Sau đây là một số triệu chứng có thể cho thấy bệnh tiểu đường:

• Đói quá mức

Bệnh tiểu đường cản trở glucose từ máu hấp thụ vào tế bào, gây ra đói và mệt mỏi.

• Đi tiểu thường xuyên

Khi lượng đường trong máu tăng lên, cơ thể sẽ tạo ra nhiều nước tiểu hơn, khiến đi tiểu thường xuyên hơn, đồng thời khát nước nhiều hơn.

• Mất nước

Sản xuất quá nhiều nước tiểu sẽ làm mất độ ẩm của cơ thể. Đó là lý do tại sao người bệnh cảm thấy mất nước.

• Vết thương lâu lành

Lưu thông máu kém do lượng đường cao có thể dẫn đến tổn thương thần kinh. Điều này khiến cơ thể khó lành vết thương.

• Nhiễm nấm

Glucose giúp nấm men phát triển mạnh. Vì vậy, những người mắc bệnh tiểu đường lâu năm rất có thể bị nhiễm loại nấm này.

• Giảm cân không giải thích được

Đây thường là một trong những triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 1. Thiếu insulin không cho phép thức ăn được phân hủy thành đường. Vì vậy, cơ thể không thể để cung cấp năng lượng từ thức ăn. Thay vào đó, nó sử dụng chất béo và cơ bắp để tạo năng lượng, dẫn đến giảm cân.

• Tâm trạng thất thường

Điều này xảy ra do không cung cấp đủ đường và dinh dưỡng cho não. Người bệnh có thể đột nhiên cảm thấy bị kích thích mà không có lý do. Trầm cảm cũng là một triệu chứng khác của bệnh tiểu đường, theo The Health Site.