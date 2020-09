Kỳ tích cứu sống bệnh nhân ho ra máu 'sét đánh' nguy kịch

“Ca cấp cứu này như là kỳ tích trong thực hành lâm sàng bởi bệnh nhân ho ra máu rất nặng, tỷ lệ tử vong gần như hoàn toàn. Trong y văn, người ta gọi là ho ra máu "sét đánh", bởi tình trạng bệnh diễn biến đột ngột, nhanh như sét đánh, máu có thể ộc ra ồ ạt không cầm được, máu đông thành từng cục gây bít tắc đường thở, sẽ dẫn đến suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn, trụy tuần hoàn và tử vong”, BS Phong nói.

Hình ảnh động mạch phế quản của bệnh nhân trước và sau khi được can thiệp tắc mạch cầm máu Ảnh Đình Tuyển

Trước đó, bệnh nhân tên P.M.P (30 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) có triệu chứng ho khan cách đây khoảng 1 tháng, ho ngày càng nhiều. Cách đây 3 ngày, anh được người nhà đưa đến điều trị tại bệnh viện địa phương. Sau đó, bệnh nhân đột ngột ho ra máu sét đánh lượng nhiều, máu đỏ tươi. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu đặt nội khí quản và hồi sức tích cực và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng hôn mê, da niêm nhợt, vã mồ hôi, mạch nhanh, ho ra máu lượng nhiều đỏ tươi kèm đỏ bầm, phổi rale ẩm hai bên, thở nhanh nông, co kéo cơ hô hấp phụ.

Xác định bệnh nhân tình trạng nguy kịch, Khoa Cấp cứu thực hiện qui trình báo động đỏ nội viện, huy động liên chuyên khoa cấp cứu bệnh nhân. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lao phổi biến chứng ho ra máu "sét đánh", suy hô hấp cấp, tràn khí màng phổi phải. Bệnh nhân được thực hiện dẫn lưu màng phổi cấp cứu.

Sau đó, các bác sĩ quyết định can thiệp xử lý chảy máu do vỡ động mạch bằng kỹ thuật nút động mạch phế quản số xóa nền làm tắc động mạch phế quản phổi phải cầm máu, thời gian thực hiện 30 phút. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc theo dõi và điều trị.

Đến chiều 11.9, bệnh nhân đã tỉnh, sinh ồn ổn, hết ho ra máu, đang được hô hấp hỗ trợ. Giải thích thêm về ho ra máu “sét đánh”.

TS.BS Cao Mỹ Thúy, Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết ho ra máu sét đánh thường gặp ở bệnh nhân bị các vấn đề về phổi như: lao phổi, giãn phế quản, bất thường mạch máu phổi… Với các bệnh nhân ho ra máu, nhất là ho ra máu do xơ phổi, giãn phế quản diện rộng, khi bệnh nhân có ho ra máu dù nhiều hay ít cần chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở tắc mạch, tránh ho ra máu “sét đánh”.

“Xử trí ho máu rất nặng và ho máu “sét đánh”, việc quan trọng nhất là giải phóng đường thở bằng đặt nội khí quản hút máu trong đường thở, nếu không bệnh nhân sẽ tử vong ngay lập tức. Việc làm này cần tiến hành song song với truyền máu và gây tắc động mạch phế quản cấp cứu mới hy vọng cứu sống bệnh nhân”, TS.BS Thúy nói.

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Phong, trường hợp ho ra máu "sét đánh" trên may mắn được cứu sống trước hết là nhờ kịp thời tiến hành hồi sức và khai thông đường thở, cấp cứu từ tuyến trước. Sau đó bệnh nhân được can thiệp nội mạch cầm máu sớm. Đặc biệt là sự phối hợp khẩn trương hiệu quả giữa các chuyên khoa.

“Hiện qua tìm hiểu, được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn. Bệnh nhân là lao động chính trong gia đình, cha lớn tuổi, bị tật, hai con nhỏ nên bệnh viện đã giao Phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho bệnh nhân”, BS Phong nói.