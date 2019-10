Lạc quan giúp sống thọ hơn

Kết luận trên được Live Science dẫn lại từ một nghiên cứu tại Mỹ, với hơn 69.000 nữ từ 58 - 86 tuổi và hơn 1.400 nam từ 41 - 90 tuổi, được theo dõi trong 10 - 30 năm.

Nghiên cứu cho thấy những người tham gia báo cáo mức độ lạc quan cao nhất có tỷ lệ sống trên 85 tuổi cao hơn từ 50 - 70% so với những người báo cáo mức độ lạc quan thấp nhất. Thêm nữa, những người lạc quan nhất có tuổi thọ trung bình dài hơn khoảng 11 - 15% so với những người kém lạc quan nhất.

Nghiên cứu mới này (công bố trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences) được đánh giá là nghiên cứu đầu tiên trực tiếp xác định mối liên hệ giữa lạc quan và tuổi thọ