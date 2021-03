Làm sao để tỉnh táo khi bạn đã nhờn cafein?

Giải thích về nguyên nhân của tình trạng này, các chuyên gia cho hay đó có thể là do yếu tố di truyền, do ảnh hưởng của chứng mất ngủ hoặc đơn giản là do bạn đã nạp quá nhiều cafein, khiến nhu cầu về lượng cafein nạp vào phải nhiều hơn nữa để có thể tác dụng được lên cơ thể.

Morgyn Clair, chuyên gia về dinh dưỡng lâm sàng tại thành phố Hudson (bang New York , Mỹ), cho biết để khắc phục, mọi người có thể thay thế việc nạp cafein bằng nhiều cách khác.

“Hãy thử uống nhiều nước, bởi mất nước là một nguyên nhân rất lớn gây ra mệt mỏi và khiến cơ thể không tỉnh táo”, bà Clair nói.

Chuyên gia người Mỹ giải thích rằng việc uống đủ nước không chỉ có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo lập tức mà còn có tác dụng giúp cơ thể ngủ lâu hơn, từ đó giúp não dễ tập trung hơn.

Một nghiên cứu hồi năm 2019 tại Mỹ và Trung Quốc đã chứng minh được chất lượng giấc ngủ mỗi đêm của một người có liên quan mật thiết đến việc họ có uống đủ nước hay không.

Bên cạnh đó, bà Clair cho biết người muốn duy trì sự tỉnh táo cả ngày cũng nên có một bữa ăn sáng lành mạnh. Một nghiên cứu hồi năm 2008 được tiến hành trên các thanh thiếu niên từ 13 đến 20 tuổi đã chứng minh được mọi người sẽ tỉnh táo hơn sau khi ăn một bữa sáng đủ chất so với những ngày họ bỏ bữa, hoặc ăn qua loa.

Ngoài ra, việc vận động nhẹ nhàng hay đi ra ngoài hít thở và nhận ánh sáng mặt trời vào những khung giờ thích hợp cũng có tác dụng tương tự.

Theo đó, thói quen vận động sẽ kích thích não tiết ra hormone endorphin giúp tinh thần phấn chấn, vui vẻ và tỉnh táo. Còn việc phơi nắng vào những khung giờ có ánh nắng không quá gay gắt (thường là trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều) có thể giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ và khả năng tự phục hồi của cơ thể, theo Insider.