Làm thế nào để tăng hấp thu sắt từ thực phẩm?

Ngoài việc sản xuất hemoglobin trong máu cần thiết cho việc vận chuyển ô xy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, sắt giúp giữ cho tóc, da và móng tay khỏe mạnh.

Trên thế giới , có một số lượng lớn người đang mắc phải vấn đề thiếu máu do thiếu sắt. Phụ nữ trong độ tuổi có kinh nguyệt dễ bị thiếu hụt chất này hơn so với những người khác.

Theo thống kê, khoảng 20% phụ nữ, 50% phụ nữ mang thai và 3% nam giới không có đủ chất sắt trong cơ thể, theo Times of India.

Các triệu chứng do thiếu sắt có thể bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, nhạy cảm với lạnh và khó thở.

Điều này làm cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ, điều quan trọng là phải tăng lượng sắt hằng ngày. Nhưng điều đáng chú ý là lượng sắt bạn tiêu thụ trong một ngày có thể không được cơ thể hấp thu. Vì vậy, để đảm bảo hấp thu tốt chất dinh dưỡng này, điều quan trọng là phải có nó đúng cách.

Sắt có hai dạng: heme và non-heme. Thực phẩm làm từ động vật là nguồn cung cấp sắt heme. Nó thường được tìm thấy trong thịt, gà và cá. Sắt Heme được coi là dạng sắt tốt nhất vì cơ thể chúng ta có thể hấp thu 40% nó một cách dễ dàng, theo Times of India.

Non-heme là những thứ chúng ta nhận được từ các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Hạt bí ngô, rau bina, bông cải xanh, quả lựu, quả hạnh và một số nguồn chất sắt tuyệt vời.

Khoảng 80 đến 90% lượng sắt hằng ngày của bạn có nguồn gốc từ thực phẩm không phải heme, nhưng so với thực phẩm heme, dạng sắt này không được cơ thể hấp thu một cách hiệu quả.

Việc bạn nên tiêu thụ những thực phẩm giàu chất sắt nào và như thế nào đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thu chất dinh dưỡng này. Một số loại thực phẩm có thể tăng cường quá trình hấp thu, trong khi những loại khác có thể ngăn chặn nó.

Do vậy, bạn phải lựa chọn một cách khôn ngoan.

Cách tốt nhất để hấp thu chất dinh dưỡng này, đặc biệt là từ các nguồn sắt không phải heme là kết hợp chúng với các thực phẩm giàu vitamin C như chanh, ớt chuông và cà chua. Vitamin C giúp dự trữ sắt trong cơ thể ở dạng dễ hấp thu hơn, theo Times of India.