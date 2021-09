Làm thế nào kiểm soát nguy cơ rối loạn đường huyết?

TS-BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trả lời: Trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19 như hiện nay, người thừa cân, béo phì rất dễ tăng cân do hạn chế vận động, không kiểm soát được lượng thức ăn vào cơ thể. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất cần thiết, nhất là khi BMI đã vượt sang mức thừa cân. Rối loạn đường huyết thường không biểu hiện thành triệu chứng cụ thể mà chỉ được phát hiện thông qua xét nghiệm máu tĩnh mạch. Các nghiên cứu cũng cho thấy việc can thiệp ngay ở giai đoạn thừa cân giúp các rối loạn về đường được cải thiện hiệu quả.