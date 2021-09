Long An đầu tư 300 tỉ đồng xây dựng lại bệnh viện phổi

Ngày 22.9, UBND tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi Long An quy mô 200 giường bệnh. Dự án nhằm bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng phát triển của ngành y tế Long An trong thời gian tới.

UBND tỉnh Long An giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng kinh phí 300 tỉ đồng từ vốn ngân sách. Trong đó chi phí xây dựng hơn 142 tỉ đồng, chi phí thiết bị hơn 102 tỉ đồng... Dự kiến triển khai thực hiện trong 3 năm (từ 2023 đến 2026).

Trong khuôn khổ dự án được phê duyệt, sẽ xây dựng mới khu khám, điều trị bệnh với quy mô 130 giường; nâng cấp, cải tạo khối điều trị nội trú hiện hữu quy mô 70 giường và nhiều hạng mục khác.

Bệnh viện Phổi Long An được đưa vào sử dụng vào năm 1979 và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù đã nhiều lần tu bổ, sửa chữa.

Được biết, Bệnh viện Phổi Long An chính là bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Long An khi dịch Covid-19 bùng phát từ ngày 27.5 đến nay trên địa bàn tỉnh. Với trình độ chuyên môn sâu, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Long An đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Long An.