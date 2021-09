Long An lên tiếng vụ hàng chục người dân kẹt trên đường về quê vì QL1 bị chặn

Trong 27 công dân bị kẹt tại TT.Tân Hiệp (H.Châu Thành, Tiền Giang) có cả nữ nên các nhu cầu sinh hoạt gặp không ít khó khăn B.B

Theo đó, thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31.7.2021 và Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16.8.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Long An đã chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ tại các địa bàn giáp ranh, không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách xã hội để về quê.

Trước đó, vào cuối tháng 7.2021, UBND tỉnh Long An gửi công văn có nội dung tương tự đến các tỉnh, thành để yêu cầu phối hợp và có tổ chức thành đoàn rước công dân về quê. Long An sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình di chuyển qua địa bàn.

Theo UBND tỉnh Long An, chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Tiền Giang đã chặn 38 người di chuyển có giấy tờ từ Long An sang nên địa phương đang chăm lo cho số người này

Theo UBND tỉnh Long An, thời gian qua, địa phương ghi nhận nhiều trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành phố thuộc miền Đông Nam bộ qua địa bàn Long An để trở về các tỉnh, thành phố thuộc miền Tây Nam bộ hoặc ngược lại. Các trường hợp này đa số là công nhân, người lao động trở về quê khi các địa phương áp dụng chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội; một số ít trường hợp có giấy xác của địa phương nơi đi, phương tiện di chuyển là xe máy gắn máy.

Các trường hợp trên khi đến địa bàn Long An, các cơ quan chức năng của tỉnh liên hệ đến các tỉnh, thành phố trong lộ trình di chuyển hoặc địa phương nơi đến thì các tỉnh, thành phố chưa cho phép di chuyển vào địa bàn do chưa đảm bảo kế hoạch di chuyển, đưa đón.

Long An cũng đang chăm sóc, quản lý 38 công dân quê ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và cả Long An. Những người này đã di chuyển khỏi nơi cư trú nhờ một số địa phương áp dụng chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng bị chốt kiểm soát dịch của tỉnh Tiền Giang chặn lại không cho di chuyển vào địa bàn.

Long An cho biết sẽ phối hợp với Tiền Giang nếu Tiền Giang tổ chức thành đoàn để đưa 27 người dân này được trở về quê

Về 27 công dân đang bị kẹt lại tại hàng hiên một cửa hàng xe gắn máy ven QL1, thuộc địa bàn TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo tỉnh Long An cho biết ngành chức năng tỉnh Long An đã liên hệ với phía TP.HCM và được thông tin TP.HCM không cho người ngoài di chuyển vào địa bàn ít nhất đến hết ngày 30.9 vì đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Do đó, nếu Long An cho 27 công dân này vào địa bàn thì họ cũng không thể tự di chuyển vào TP.HCM để tiếp tục về quê nhà. Vì vậy, nếu phía tỉnh Tiền Giang có tổ chức thành đoàn để đưa 27 công dân này về quê thì Long An mới phối hợp được.

Trong khi đó, phía chính quyền tỉnh Tiền Giang cho biết vẫn đang liên hệ với các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang… nơi 27 người này xuất phát để tạo điều kiện cho họ quay trở lại.

