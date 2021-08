Mắc chứng này khi ngủ làm bạn tăng gấp 2 lần nguy cơ bệnh tim

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người mắc hội chứng chân không yên có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim , theo Best life.

Nếu cảm thấy chân cứ cử động trong lúc ngủ, bạn có thể mắc hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên, hay còn gọi là hội chứng chân bồn chồn hoặc bệnh Willis-Ekbom - là một bệnh lý thần kinh làm cho người bệnh có những cơn xung động hầu như không kiểm soát được.

Theo Mayo Clinic, các triệu chứng của hội chứng này có xu hướng nặng hơn vào buổi tối và chủ yếu xảy ra vào ban đêm.

Mọi người thường mô tả các triệu chứng là cảm giác bất thường, khó chịu ở chân hoặc bàn chân, thường xảy ra ở cả hai chân. Một số ít trường hợp, cánh tay cũng bị. Một số người mô tả các cảm giác như kiến bò, đau nhói, đau, ngứa hoặc như điện giật.

Mắc hội chứng chân không yên làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim

Một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh Mỹ Neurology, đã phát hiện ra rằng hội chứng chân không yên có liên quan đến bệnh về tim mạch.

Nghiên cứu cho thấy những người bị RLS thường xuyên có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn 3.400 người tham gia vào một nghiên cứu về sức khỏe tim mạch trong khi ngủ, trong đó có 7% phụ nữ và 3% nam giới bị hội chứng chân không yên.

Kết quả cho thấy, những người mắc hội chứng này có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch vành cao hơn gấp đôi so với những người không bị. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người bị hội chứng chân không yên có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp đôi so với những người không mắc tình trạng này, theo Best life.

Người mắc “hội chứng chân không yên” nặng dễ bị bệnh tim nhất

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc hội chứng chân không yên có các triệu chứng nghiêm trọng và thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim cao nhất.

Kết quả cho thấy những người có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ cao nhất là người có triệu chứng của hội chứng chân không yên ít nhất 16 lần mỗi tháng.

Lý do tại sao?

Theo giáo sư John W. Winkelman, chuyên khoa tâm thần học tại Trường Y Harvard (Mỹ), nghiên cứu này cho biết không phải hội chứng chân không yên gây ra bệnh tim. Nhưng có một số yếu tố liên quan đến hội chứng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.