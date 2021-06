Mắc phải những sai lầm này khi uống thuốc, coi chừng 'tiền mất tật mang'

Sau đây là những điều cần tránh khi dùng thuốc để giữ an toàn cho bạn.

1. Uống thuốc quá nhiều lần

Một nghiên cứu của Đại học Boston (Mỹ) cho thấy 15% những người sử dụng thuốc kháng viêm giảm đau vượt quá liều khuyến cáo trong khoảng thời gian một tuần, có thể dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng như chảy máu đường ruột và thậm chí là lên cơn đau tim.

Tiến sĩ dược Barbara Young, từ Hiệp hội dược sĩ Mỹ - American Society of Heath-System Pharmacists, nói sự đào thải thuốc thường liên quan đến gan hoặc thận, vì vậy người có vấn đề với một trong hai cơ quan này, nên dùng liều thấp hơn hoặc dùng thuốc ít lần hơn.

2. Uống liều quá thấp hoặc uống “bữa đực bữa cái”

Không dùng đủ thuốc cũng có thể khiến sức khỏe gặp nguy hiểm. Ví dụ: thuốc ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu, ngăn cục máu đông chết người ở chân, phải uống theo đúng lịch trình quy định để duy trì mức độ ổn định.

3. Không tránh một số loại thực phẩm

Có một số loại thực phẩm nên tránh khi uống một số loại thuốc, dược sĩ Dave Walker, thành viên ban cố vấn y tế của tạp chí về thuốc - MedShadow Foundation, cho biết không nên dùng một số loại thuốc kháng sinh cùng với thực phẩm có chứa canxi. Vì canxi có thể làm mất tác dụng của thuốc kháng sinh

Dược sĩ Young còn khuyến cáo không nên ăn nhiều dầu mỡ khi uống Viagra, hay không nên ăn bưởi khi uống thuốc trị mỡ máu.

4. Uống các loại thuốc không được uống chung với nhau

Thuốc cũng có thể làm cho một người bị bệnh.

Một nguyên tắc cần tuân theo là khi nhận thuốc, hãy hỏi dược sĩ cách dùng thuốc chính xác Shutterstock

Có thể là do vô tình uống 2 loại thuốc có tác dụng chống lại nhau hoặc cùng một tác dụng làm tăng gấp đôi liều sử dụng, kể cả thuốc uống thông thường. Tiến sĩ dược Michael J. Gaunt, từ viện về an toàn thuốc của Mỹ - Institute for Safe Medication Practices, cho biết tương tác thuốc có thể làm tăng hoặc giảm hiệu quả của thuốc, gây ra các tác dụng phụ hoặc tăng tác dụng phụ lên!

5. Không kiểm tra nhãn

Dược sĩ đôi khi có thể cũng mắc sai lầm. Dược sĩ Gaunt cho biết, thỉnh thoảng, các hiệu thuốc vẫn giao không đúng loại thuốc được ghi trong toa.

Nghiên cứu do Viện An toàn thuốc của Mỹ cho thấy xác suất xảy ra lỗi này là khoảng 1 phần ngàn.

Dùng sai loại thuốc có thể gây ra phản ứng phụ hoặc không chữa được bệnh, vì vậy hãy kiểm tra nhãn thuốc có chính xác hay không trước khi rời hiệu thuốc.

6. Không sử dụng thuốc đúng cách

Theo Phòng khám Mayo, những sai lầm phổ biến gồm nhầm thuốc nhỏ mắt với thuốc nhỏ tai, nhai loại thuốc không được nhai và bẻ nhỏ thuốc. Dược sĩ Young nói, hiểu được cách dùng thuốc đúng cách sẽ đảm bảo uống đúng liều.

Biết sản phẩm nào có thể được nhai hoặc nghiền nát cũng rất quan trọng vì một số loại thuốc sẽ được hấp thụ quá nhanh hoặc với liều lượng quá cao nếu bị nghiền nát hoặc nhai ra.

Một nguyên tắc cần tuân theo là khi nhận thuốc, hãy hỏi dược sĩ cách dùng thuốc chính xác.

7. Ngừng thuốc quá sớm

Đây là lỗi nhiều người thường mắc phải. Cảm thấy đỡ bệnh là ngừng thuốc ngay.

Đừng làm như vậy, dược sĩ Walker nói, ngừng thuốc đột ngột có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Với thuốc huyết áp và giảm đường huyết, nếu thấy huyết áp và đường huyết tạm ổn định, đã vội dừng thuốc - là một sai lầm chết người. Ngừng những loại thuốc này có thể làm tăng đột biến huyết áp hoặc đường huyết.

Với thuốc kháng sinh, mặc dù đã cảm thấy bớt bệnh sau một vài ngày, nhưng vẫn chưa đủ để loại bỏ toàn bộ vi khuẩn gây bệnh. Để tránh bị bệnh trở lại, hãy hoàn thành liệu trình đầy đủ.

8. Dùng thuốc của người khác

Dược sĩ Gaunt nói, tác dụng của thuốc tùy thuộc vào tình trạng bệnh và khả năng dung nạp thuốc của từng người. Dùng chung thuốc có thể gây hại cho bệnh nhân, thậm chí tử vong.

9. Uống quá nhiều loại thuốc

Theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa kỳ, có đến gần 1/3 người Mỹ dùng từ 5 loại thuốc trở lên. Walker nói, thêm một loại thuốc là thêm nguy cơ xảy ra tác dụng phụ và tương tác giữa các loại thuốc với nhau.

10. Lưu trữ thuốc không đúng cách