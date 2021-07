Mẹo này giúp tim bạn khỏe mạnh hơn

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng chỉ với 5 phút tập thở mỗi ngày, thực hiện liên tục 6 ngày mỗi tuần có thể giúp giảm huyết áp và bảo vệ tim của bạn, theo trang Eat This, Not That.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Theo đó, phương pháp tập luyện sức mạnh cơ hô hấp đề kháng cao (viết tắt IMST) mang lại kết quả ấn tượng: Tương tự thuốc trị huyết áp và tốt hơn so với việc tập thể dục. Nhóm nghiên cứu nói rằng bài tập này rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Trong bài tập IMST, bệnh nhân sử dụng một thiết bị cầm tay (ví dụ Power Breathe) có lực hút ngược lại và tập hít vào. Thiết bị được phát minh từ những năm 1980 để giúp những người suy hô hấp nặng. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Daniel Craighead - Giáo sư tại Đại học Colorado-Boulder (Mỹ), chia sẻ: "Có rất nhiều cách để duy trì sức khỏe tim mạch cho người già nhưng vừa mất nhiều thời gian, tiền của, công sức, vừa khó tiếp cận đối với nhiều người. Bài tập IMST chỉ tốn 5 phút thực hiện tại nhà mà mang lại kết quả không thua kém gì".

Một thiết bị thở cầm tay ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu tiến hành trên 36 người lớn từ 50 đến 79 tuổi, tất cả đều bị huyết áp cao. Một nửa người tham gia tiến hành tập IMST 5 phút mỗi ngày, liên tục 6 ngày/tuần. Nửa còn lại đã được điều trị bằng liệu pháp giả dược.

Sau 6 tuần, huyết áp tâm thu trung bình của nhóm tập IMST thấp hơn nhóm kia, tương đương tác dụng của thuốc huyết áp và vượt trội so với tác động của việc đi bộ 30 phút/ngày, liên tục 5 ngày/tuần. Không chỉ vậy, chức năng nội mạc mạch máu của người tham gia cải thiện 45%. Mức độ viêm và căng thẳng ô xy hóa cũng giảm. Thậm chí những người này vẫn duy trì mức cải thiện đó sau 6 tuần dừng IMST.

Theo trang Eat This, Not That, nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng bài tập thở IMST giúp các tế bào nội mô mạch máu sản xuất nhiều nitric oxide hơn, làm giãn các mạch máu, giúp hạ huyết áp. Viện Y tế Quốc gia (Mỹ) đã cấp cho nhóm thêm 4 triệu USD để tiếp tục nghiên cứu.