Cần đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để tăng cường sức khỏe tim mạch?

Theo các chuyên gia tại Trung tâm Y tế John Hopkins, di chuyển nhiều hơn sẽ làm giảm huyết áp của bạn - một trong những yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim - và nó giúp bạn thon gọn (từ đó giúp tối ưu hóa sức khỏe tim mạch), làm chậm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giúp bạn xây dựng cơ bắp và năng lực hiếu khí, đồng thời giảm căng thẳng.

Nhưng theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLOS Medicine, các nhà nghiên cứu đang làm sáng tỏ chính xác mức độ tập thể dục - bao gồm cả đi bộ - bạn cần tập hằng ngày để tăng cường sức khỏe tim mạch của mình.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford của Vương quốc Anh, tập trung vào hồ sơ tập thể dục của 90.211 người trưởng thành được chọn lọc từ Ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh, một cơ sở dữ liệu về sức khỏe và lối sống khổng lồ chứa hồ sơ của hơn 500.000 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 40 đến 69.

Các nhà nghiên cứu đã phân nhóm những người theo mức độ tập thể dục hằng tuần và liệu bài tập đó được coi là vừa phải hay cường độ cao hơn. Tiếp đó, các nhà nghiên cứu có thể xác định ai trong số những tình nguyện viên sau đó đã phát triển bệnh tim.

Đi bộ rất có lợi cho sức khỏe Shutterstock

Phân tích cho thấy những người không thực sự tập thể dục về cơ bản tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim, trong khi những người đi bộ hơn 2 giờ mỗi ngày (bao gồm cả tập thể dục và thói quen hằng ngày yêu cầu đi bộ, chẳng hạn như đi bộ cửa hàng tạp hóa) và tập thể dục mạnh mẽ hơn chỉ 50 phút mỗi tuần, thì không có nguy cơ mắc bệnh tim và thậm chí còn được hưởng lợi ích trong việc bảo vệ trái tim của họ, theo Eat This, Not That!

Theo The New York Times, mặc dù nghiên cứu "không chứng minh rằng đi bộ và các hoạt động khác trực tiếp củng cố sức khỏe tim mạch của mọi người, nhưng nó chứng minh rằng hai điều này có liên kết với nhau".

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng không có giới hạn nào đối với lợi ích sức khỏe tim mạch của việc tập thể dục nhiều hơn mỗi ngày, theo Eat This, Not That!