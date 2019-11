Mỗi ngày có 90 người tử vong do tai nạn

Ngày 12.11, tại hội nghị quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích do Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tổ chức ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết theo thống kê của ngành y, trong 10 năm qua, các chính sách can thiệp phòng chống tai nạn thương tích đã góp phần giảm 20% số người tử vong do tai nạn thương tích tại Việt Nam.