Nhiều vụ đuối nước thương tâm ở Bình Phước

Trưa ngày 30.9, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Hữu Thắng (21 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập, Bình Phước) bị mất tích dưới lòng hồ thủy điện Thác Mơ (đoạn thuộc thôn 7 xã Bom Bo, H.Bù Đăng).

Trước đó, chiều ngày 28.9 anh Thắng cùng với anh Nguyễn Văn Đạt (28 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập) và Võ Đức Ninh (26 tuổi, ngụ xã Bom Bo, H.Bù Đăng) chèo xuồng trong lòng hồ thủy điện Thác Mơ để tìm gỗ hương nhưng không may xuồng bị lật do nước tràn vào. Đạt cùng Ninh bơi được vào bờ, riêng Thắng do không biết bơi nên chìm xuống nước và mất tích.

5 ngày 4 vụ đuối nước 6 người tử vong

Cũng tại khu vực thủy điện Thác Mơ, trưa 20.9, sau giờ tan học, 6 em học sinh cùng học lớp 9, Trường THCS Lý Thường Kiệt (thuộc xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập) lên thuyền chèo ra lòng hồ chơi, không may thuyền bị lật khiến tất cả rơi xuống lòng hồ. 3 em học sinh may mắn thoát chết, nhưng 3 em học sinh khác: gồm Nguyễn Ka Văn Phương, Lâm Quang Duy và Nguyễn Tiến Đồng đã bị đuối nước tử vong.

Vụ việc em nhỏ 10 tuổi tại Bù Đăng đuối nước khi chơi gần mương nước, không có người thân để ý cũng là lời cảnh báo Ảnh: HG

Chỉ sau đó 1 ngày, chiều ngày 21.9, tại xã Thọ Sơn (H.Bù Đăng), cháu Điểu Minh Khải (10 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn) nghịch nước mưa trên đường mương nhỏ cạnh nhà, cách đường nhựa khoảng 30m, sau đó mất tích bí ẩn. Hàng trăm người đã được huy động để tìm kiếm, phải đến 13 giờ 30 phút chiều hôm sau thi thể cháu Khải mới được tìm thấy tại khu vực suối Đak Wâr (thôn 2, xã Đoàn Kết, Bù Đăng) cách vị trí xảy ra sự việc hơn 30 km. Trong khi các lực lượng đang nỗ lực tìm cháu Khải, thì sáng ngày 22.9 tại xã Tân Tiến (H.Đồng Phú) một cháu bé 2 tuổi tự đi chơi đã vô tình rơi xuống ao cá của người dân gần nhà, đuối nước tử vong.

Đến ngày 24.9, tại ấp 5, xã Tân Lập (H. Đồng Phú), lại tiếp tục xảy ra vụ đuối nước tại hồ Đập Tràn 2 khiến 1 nam thanh niên tử vong, 1 người may mắn thoát chết khi được cứu vớt kịp thời khi 6 thanh niên nhậu xong và rủ nhau đi tắm.

Tăng cường sự quản lý của gia đình và nhà trường

Qua những vụ đuối nước gần đây, phần lớn do lỗi chủ quan, thiếu quản lý, nhắc nhở từ phía gia đình. Trong khi đó, các em còn quá nhỏ, không biết bơi. Và quan trọng hơn chính là ý thức của những nạn nhân bị đuối nước thiếu những kỹ năng cần thiết khi gặp sự cố, không có người hỗ trợ, cứu vớt kịp thời.

Bé gái 2 tuổi tử vong khi tự đi qua nhà Bà nội chơi một mình Ảnh: HG

Ông Lê Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Phú Văn (H.Bù Gia Mập), địa phương vừa xảy ra nhiều vụ đuối nước, cho biết: “Hàng năm xã đều triển khai các kế hoạch tuyên truyền về phòng chống đuối nước. Đặc biệt là trong các trường học, khu dân cư qua nhiều kênh tuyên truyền từ trực quan đến hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi…Tuy nhiên các sự việc đuối nước xảy ra gần đây phần lớn do tính chất chủ quan, một số em không biết bơi . Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt trong mùa mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ đuối nước có thể xảy ra”.

Trong khi đó, ông Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Tân Lập (H. Đồng Phú) chia sẻ: “Trường hợp 2 thanh niên 19 tuổi, người được cứu kịp thời, người tử vong do đuối nước tại hồ Đập Tràn 2 (hồ Suối Giai) cũng là sự chủ quan khi không lường trước được những nguy hiểm, hậu quả có thể xảy ra khi đi bơi tại khu vực này trong tình trạng không tỉnh táo. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đối với những địa điểm sông, suối, hồ đập thường có người đến chơi hoặc tắm sẽ có biển cảnh báo để người dân, các em nhỏ cảnh giác trước khi xuống nước. Cùng với đó, sự nhắc nhở, quản lý của gia đình, nhà trường, ý thức của mỗi người cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế các vụ đuối nước có thể xảy ra”.