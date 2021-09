Một triệu chứng lạ rất ít gặp, nghi do Covid-19

Một người đàn ông người Mỹ (70 tuổi) bị sổ mũi và đã được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19 . Ba tuần sau, ông phải nhập viện với một loạt các triệu chứng khác.

Trong báo cáo của nhóm bác sĩ từ trường Y Vagelos College of Physicians and Surgeons thuộc Đại học Columbia (Mỹ), người đàn ông trên bị đau đầu khủng khiếp do Covid-19, và một tuần sau thì giảm đau và hồi phục dần.

Nhưng ngay sau đó là thị lực ở mắt phải của ông mờ dần, đến mức bất kỳ cử động nào cũng gây đau dữ dội, theo Science Alert.

Các trường hợp thị lực bị ảnh hưởng do Covid-19 không phổ biến, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp.

Nhưng trường hợp này đặc biệt kết hợp nhiều triệu chứng, bao gồm đau đầu dữ dội và cảm giác khó chịu ở mắt.

Ảnh chụp CT cho thấy nguyên nhân là do xoang bị viêm nặng kéo dài xuống phía bên phải của mặt. Tình trạng nghiêm trọng đến mức khiến xương tự bào mòn, cần phải cấp cứu để loại bỏ viêm nhiễm ra khỏi khoang mũi. Nhưng ngay sau khi phẫu thuật, ông lại đau đầu trở lại và thị lực một lần nữa trở nên tệ hơn, theo Science Alert.

Một bệnh nhân Covid-19 Shuttertock

Xét nghiệm kỹ hơn cho thấy một loại tế bào bạch cầu hoạt động trên một loại tế bào tạo ra kháng thể IgG4.

Khác xa với kháng thể bình thường, nó có khả năng tự tập hợp lại để biến chúng thành những mảnh ghép không đối xứng. Nó cũng thường tự gây ra nhiều vấn đề như tình trạng tự miễn dịch - có thể tấn công bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, gây viêm và gây đau đớn và khó chịu dưới dạng tổn thương xơ hóa.

Với chẩn đoán viêm mũi xoang, bệnh nhân đã được dùng steroid và sớm dần hồi phục và thị lực rõ dần. Ba tuần sau, ông đã hoàn toàn bình phục.

Bệnh Covid-19 nặng có thể dẫn đến tình trạng tự miễn nguy hiểm

Trước đây, một nghiên cứu khác, được công bố ngày 16.2 trên tạp chí y khoa Radiology, cũng cho thấy những bệnh nhân bị Covid-19 nặng có thể có nguy cơ mắc một số bất thường về mắt, theo Healthline.

Nghiên cứu do Hiệp hội Thần kinh Pháp khởi xướng đã sử dụng phương pháp chụp MRI để tìm ra những bất thường trong mắt của một số người bị Covid-19 nghiêm trọng.

Nghiên cứu xem xét 129 bệnh nhân bằng cách chụp MRI não, đã phát hiện 9 người có bất thường ở nhãn cầu. Trong đó, có 8 người phải nằm phòng chăm sóc tích cực. Kết quả chụp MRI cho thấy một hoặc nhiều nốt sần ở phía sau mắt của họ, theo Healthline.

Tiến sĩ Claudia F.E. Kirsch, trưởng bộ phận thần kinh tại Northwell Health (Mỹ), cho biết nhiễm Covid-19 cũng có thể gây ra phản ứng có thể hại cho mắt.

Tiến sĩ Kirsch giải thích: “Khi vi rút xâm nhập vào máu, các mạch máu bị tắc nghẽn, gây ra phản ứng viêm, có thể ảnh hưởng đến mắt”.

Có thể có nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng khác có các nốt này. Nhưng thường thì bác sĩ chú tâm đến việc cứu sống bệnh nhân, nên ít phát hiện.

Cần phải lưu ý đến các nốt sần ở mắt vì chúng có thể dẫn đến mù lòa nếu không được điều trị.

Các bác sĩ vẫn đang tìm hiểu về tác dụng phụ tiềm ẩn này. Vi rút này chủ yếu tấn công phổi, nhưng trước đây nó có liên quan đến các bất thường về mắt như viêm kết mạc . Tuy nhiên, các bất thường về mắt phần lớn vẫn chưa được kiểm tra đối với người nhiễm Covid-19.

Các bác sĩ đã quan sát thấy một số trường hợp viêm kết mạc liên quan đến Covid-19, nhưng nhìn chung nó tự khỏi mà không cần can thiệp.