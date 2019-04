Nắng nóng gây ra những bệnh gì? Phải làm gì khi trời nắng nóng?

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người bị xây xẩm, chóng mặt, kiệt sức vì nóng.

Cũng có nhiều trường hợp đau bụng do thời tiết nắng nóng.

Thời tiết nắng nóng cũng gây ra nhiều trường hợp say nắng và số bệnh nhân bị chảy máu mũi do nóng cũng gia tăng, theo Hindustan Times.

Thời tiết nắng nóng cũng gây ra nhiều trường hợp say nắng và số bệnh nhân bị chảy máu mũi do nóng cũng gia tăng, theo Hindustan Times.

Thời tiết khô, nóng có xu hướng làm khô màng nhầy bên trong mũi và có thể dẫn đến sự hình thành các lớp vảy, các lớp vảy này sẽ bị bong ra khi ngoáy mũi và gây chảy máu mũi, bác sĩ giải thích.

Vào mùa hè nắng nóng, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn và cơ thể bị mất muối nhiều hơn, đó là nguyên nhân gây ngất xỉu và kiệt sức.

Hãy bảm bảo uống đủ nước trong suốt cả ngày trong những ngày nắng nóng cao độ, để duy trì mức độ muối cho cơ thể nhé!

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng còn làm gia tăng các dạng bệnh nhẹ do nhiệt như kiệt sức vì nóng và chuột rút do nhiệt trong thời tiết nắng nóng.

Đây là hậu quả của việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao cùng với mất nước và gắng sức về thể chất.

Bác sĩ cho biết khi cảm thấy bị cảm nắng , nên tránh dùng thuốc giảm đau mà chỉ nên uống nhiều nước và có chế độ ăn uống cân bằng.

Bác sĩ cho biết khi cảm thấy bị cảm nắng , nên tránh dùng thuốc giảm đau mà chỉ nên uống nhiều nước và có chế độ ăn uống cân bằng.

Uống thuốc giảm đau trong thời tiết nóng có nguy cơ rất cao gây ra một số tổn thương thận, bác sĩ khuyến cáo.

Các bác sĩ khuyên nên tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nên mặc quần áo sáng màu khi ra đường để giảm sự hấp thụ nhiệt.

Tuy nhiên, khi thời tiết trở nên nắng nóng đến cực điểm, mức độ nghiêm trọng hơn có thể xảy ra. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị lả đi vì nóng hay say nắng, đây là mức độ trầm trọng hơn của kiệt sức do nhiệt, xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng đến 40 độ C hoặc cao hơn.

Các triệu chứng của sự lả đi vì nóng hay say nắng bao gồm đau nhói đầu, chóng mặt, buồn nôn, thở nhanh, yếu cơ bắp.

Các bác sĩ nói thêm rằng các trường hợp lả hoặc say nắng bắt đầu khi nhiệt độ không khí tăng lên trên 42 độ C, và khuyên mọi người không nên gắng sức trong những ngày nắng nóng cao độ.