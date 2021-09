Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lợi ích của uống trà

Khi lớn tuổi, nhiều người thường bị sa sút trí tuệ, hay quên. Uống trà thường xuyên có thể giúp giảm một nửa nguy cơ này.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 957 người ở Trung Quốc . Tất cả họ đều từ 55 tuổi trở lên. Các phân tích cho thấy những người uống trà mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 50% so với những người không uống. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition, Health & Aging.