Ngộ độc khí do sưởi ấm bằng than, 2 mẹ con nhập viện

Người nhà bệnh nhân cho hay, chị Dung mới sinh con được 3 ngày. Do thời tiết trở lạnh nên tối 3.12, gia đình đã đốt than củi để sưởi ấm qua đêm trong phòng đóng kín cửa. Đến sáng 4.12, người thân phát hiện bà Xuân và chị Dung bị ngộ độc nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may, cháu bé sơ sinh con của chị Dung không bị ngạt khí.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Trọng, Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, việc sử dụng thiết bị đốt cháy nhiên liệu trong phòng kín như máy phát điện, bếp than và lò than sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh, đồng thời sinh ra khí CO2 và CO. Khí CO2 gây ngạt thở còn CO gây ngộ độc , cả 2 khí tạo thành một hỗn hợp nguy hiểm. Trong thời gian rất ngắn, người ở trong phòng kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào hôn mê.