Ngồi xem tivi càng nhiều càng dễ mắc nhiều bệnh

Lối sống ít vận động có thể gây hại cho sức khỏe nhiều hơn bạn nghĩ.

Một nghiên cứu được công bố trên JNCI Cancer Spectrum của Anh, cho thấy ngồi và xem tivi ít nhất 2 giờ mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng trước khi bạn đến tuổi 50.

Ung thư đại trực tràng ở người trẻ tuổi thường hung hãn hơn và được phát hiện ở giai đoạn muộn hơn so với ở người cao tuổi.

Trong nghiên cứu, các tác giả từ Trường Y Harvard và Trường Y đại học Washington (Mỹ) đã xem xét thời gian ngồi một chỗ xem TV và các hình thức ít vận động khác ở 89.278 phụ nữ Mỹ.

Sau hai thập niên theo dõi, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 118 trường hợp ung thư đại trực tràng khởi phát ở người trẻ. Trong số 118 trường hợp, những người xem TV hơn 1 giờ mỗi ngày có nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng 12% so với những người xem ít hơn.

Kết quả thậm chí còn rõ rệt hơn ở những người dành hơn 2 giờ mỗi ngày để xem TV. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người xem TV hơn 2 giờ mỗi ngày có nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng gần 70%.

Mối liên hệ này không liên quan đến chỉ số khối cơ thể và mức độ tập thể dục. Điều này cho thấy rằng ít vận động có thể là một yếu tố nguy cơ hoàn toàn khác biệt đối với ung thư đại trực tràng khởi phát ở người trẻ.

Hơn nữa, nó thường được thấy ở những phụ nữ không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, việc ít vận động làm tăng nguy cơ ung thự trực tràng nhiều hơn đáng kể so với ung thư ruột kết.

Nghiên cứu cũng phát hiện rằng những phụ nữ xem TV nhiều hơn thường là đã mãn kinh, hút nhiều thuốc lá, sử dụng aspirin thường xuyên hơn, ít hoạt động thể chất hơn, có chế độ ăn uống kém hơn và tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao hơn.

Tuy nhiên, các hình thức ngồi khác, như ngồi ăn hoặc ngồi ở bàn làm việc dường như không làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ngược lại, những người có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn là những người đã có các hành vi tích cực hơn, như đứng hoặc đi bộ tại nơi làm việc hoặc ở nhà.

Nghiên cứu này có thể giúp xác định những người có nguy cơ cao và sẽ có lợi hơn nếu được sàng lọc sớm, ông Yin Cao, trợ lý giáo sư phẫu thuật tại Trường Y khoa Đại học Washington, và đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên xem xét ảnh hưởng của hành vi ít vận động với nguy cơ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm.

Không những thế, dành quá nhiều thời gian ngồi trước TV còn có thể gây chết người.

Trước đó, các nhà nghiên cứu tại Viện Tim và Tiểu đường Baker ở Úc đã theo dõi khoảng 9.000 người Úc trưởng thành, ở lứa tuổi khoảng 50, trong 6 năm.

Kết quả nghiên cứu đã được tiết lộ trên tạp chí Circulation của Mỹ, cho rằng việc ngồi quá nhiều trước TV hằng ngày có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim và các nguyên nhân khác, ngay cả ở những người không bị thừa cân.

Đặc biệt, các nhà nghiên cứu phát hiện: dành ít nhất 4 giờ ngồi trước TV mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân lên 46% và nguy cơ tử vong do tim mạch lên 80%. Đối với mỗi giờ ngồi xem TV, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng 18% và nguy cơ tử vong do ung thư tăng 9%.

Vì vậy, hãy di chuyển và ngăn chặn sự khởi phát của nhiều bệnh gây ra bởi lối sống ít vận động bạn nhé!

Số người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng trước tuổi 50 tiếp tục gia tăng trên toàn cầu.