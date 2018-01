Hàm lượng cao các chất saponin, lignan, phytonutrient và isoflavone trong mít có tác dụng loại bỏ gốc tự do khỏi tế bào, từ đó ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, nhất là ung thư nội mạc tử cung.



Ăn mít bổ sung lượng lớn chất đạm và chất xơ cho cơ thể, giúp kích thích tiêu hóa cũng như đẩy lùi táo bón. Mít còn có đặc tính chống lở loét nên giảm được nguy cơ bị loét dạ dày.

Máu lưu thông tốt là điều kiện có mái tóc khỏe. Ăn mít giúp kích thích tuần hoàn máu. Ngoài ra, vitamin A trong mít ngừa tóc khô gãy.

Tăng hệ miễn dịch là lợi ích khác của mít nhờ giàu vitamin C và các chất chống ô xy hóa. Những chất này ngừa bệnh cúm, cảm lạnh và ho khi ngăn vi khuẩn xâm nhập cơ thể. Chất polysaccharide trong mít giúp tế bào thực bào trong hệ miễn dịch hoạt động thông suốt.

Hàm lượng ka li trong mít giúp kiểm tra mức cân bằng sodium (chất trong muối ăn) trong cơ thể và duy trì lượng điện phân thích hợp. Do đó, ăn mít giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan như bệnh tim mạch. Vitamin B6 trong mít giảm mức homocysteine trong máu và giữ tim hoạt động khỏe mạnh.

Để cải thiện thị lực, bạn nên ăn mít mỗi ngày, theo trang tin healthbeckon.com. Chất chống ô xy hóa cao trong mít ngừa chứng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Hơn nữa, vitamin A trong mít tốt cho mắt và cũng giúp ngăn ngừa chứng mù đêm (thường không thể nhìn thấy trong ánh sáng mờ hoặc tối).

Ăn mít cũng giảm các triệu chứng về hen suyễn hoặc rối loạn đường hô hấp.

Nguồn can xi dồi dào trong mít củng cố sức khỏe xương và ngừa loãng xương. Hàm lượng cao ka li trong mít cũng giúp giảm mất can xi qua thận và tăng mật độ chất xương. Mít còn chứa nhiều ma giê giúp tăng cường xương và giảm nguy cơ gãy xương do tuổi già.

Thúc đẩy tuyến giáp lành tính. Tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả gây nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Chất đồng cần thiết để duy trì sức khỏe tuyến giáp tốt và mít chứa nhiều vi khoáng chất này.

Tạo lá chắn cho ADN tế bào. Chất chống ô xy hóa trong mít giúp bảo vệ ADN khỏi sự tấn công của các gốc tự do dẫn đến sự phát triển của các tế bào ung thư. Ăn mít giúp loại bỏ chất độc, kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột già, do đó giảm nguy cơ tiềm ẩn mắc ung thư ruột già.

Nhất Linh