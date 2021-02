Người cao huyết áp phải đối mặt với 5 vấn đề nghiêm trọng sau

Gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ bị tăng huyết áp, hoặc huyết áp cao, mà Trường Cao đẳng Tim mạch Mỹ và Hiệp hội Tim mạch Mỹ định nghĩa là huyết áp ở mức từ 130/80 mmHg trở lên.

Một số tác dụng phụ của huyết áp cao có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như các biến cố tim mạch khác nhau, cả hai đều có thể gây tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, gần nửa triệu ca tử vong ở Mỹ bao gồm tăng huyết áp là nguyên nhân chính hoặc nguyên nhân góp phần vào năm 2018. Tăng huyết áp chủ yếu được điều trị bằng thuốc, tuy nhiên, có một số thay đổi lối sống mà bạn có thể thực hiện để giúp kiểm soát huyết áp cao.

Bác sĩ Cedrina Calder ở Mỹ cho biết: “Bằng cách thay đổi một số khía cạnh trong lối sống của chúng ta, có thể giảm huyết áp mà không cần dùng đến thuốc. Tuy nhiên, điều này có thể không thực hiện được đối với tất cả mọi người, vì vậy cũng có thể cần dùng thuốc".

Dưới đây, bạn sẽ thấy 5 tác dụng phụ của việc bị cao huyết áp cũng như những cách đơn giản để kiểm tra mức độ của bạn, theo Eat This, Not That!

1. Vấn đề về tim

Đau tim Shutterstock

Dấu hiệu báo trước số 1 cho thấy huyết áp của bạn quá cao là đau tim.

Bác sĩ Calder nói: “Áp lực quá lớn có thể làm hỏng các mạch máu cung cấp máu cho tim và gây ra cơn đau tim. Sự gia tăng áp suất cũng có thể khiến tim làm việc nhiều hơn để bơm và dẫn đến suy tim".

Một cách bạn có thể tích cực tạo ra những bước tiến trong việc giảm mức huyết áp của mình là kết hợp nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật lành mạnh hơn vào chế độ ăn uống của bạn.

Bác sĩ Calder khuyên bạn nên khám phá chế độ ăn kiêng DASH (viết tắt từ Dietary Approaches to Stop Hypertension - Phương pháp tiếp cận Chế độ ăn uống để Ngừng Tăng huyết áp) được tạo ra đặc biệt cho những người cần trợ giúp kiểm soát mức huyết áp của họ.

"Kế hoạch ăn uống này khuyến khích ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, quả hạch và hạt trong khi hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, natri cũng như thực phẩm béo và đường", bác sĩ Calder nói.

2. Vấn đề về thận

Theo thời gian, mức huyết áp cao kéo dài có thể dẫn đến các biến chứng khác nhau đối với thận.

Bác sĩ Calder nói: “Huyết áp cao có thể làm hỏng các động mạch thận, ngăn cản thận hoạt động bình thường”, và lưu ý rằng điều này cuối cùng có thể dẫn đến suy thận.

Một cách khác để bạn có thể giảm huyết áp một cách tự nhiên là tập thể dục . Bác sĩ Calder khuyên bạn nên đặt mục tiêu tổng cộng 150 phút hoạt động thể chất vừa phải mỗi tuần, bao gồm đi bộ và chạy bộ.

3. Đột quỵ

Tác dụng phụ này đi đôi với các vấn đề về tim.

Bác sĩ Calder nói: “Huyết áp cao có thể làm hỏng các mạch máu cung cấp cho não và gây ra các cục máu đông hoặc rách mạch dẫn đến đột quỵ”.

Duy trì cân nặng hợp lý là chìa khóa để quản lý mức huyết áp. Ăn một chế độ ăn chủ yếu là thực vật và tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn đạt được điều này, bác sĩ Calder cho biết.

Các loại thực phẩm tốt nhất nên ăn đối với người cao huyết áp bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc như thịt gà, gà tây hoặc cá, rau nhiều màu sắc và sữa ít chất béo.

"Mọi người nên tránh thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt, thực phẩm có nhiều đường bổ sung và đồ uống có đường", bác sĩ Calder nói.

4. Vấn đề với thị lực

Nếu bạn nhận thấy mình đột nhiên gặp vấn đề với thị lực, có thể mức huyết áp của bạn đang quá cao. Huyết áp tăng cao có thể gây mờ mắt tạm thời hoặc thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.

Khi nói đến việc quản lý mức huyết áp, việc kiểm soát mức độ căng thẳng của bạn cũng rất quan trọng.

Bác sĩ Calder nói: “Quản lý căng thẳng của bạn theo cách lành mạnh thông qua thực hành tự chăm sóc có thể giúp giảm huyết áp của bạn”.

Cần cân nhắc kết hợp 20 phút yoga nhẹ nhàng vào thói quen của bạn, ngay trước khi đi ngủ hoặc khi thức dậy vào buổi sáng. Thiền và các bài tập thở cũng là những cách hiệu quả để thực hành chánh niệm hằng ngày.

5. Rối loạn chức năng tình dục

Đây có thể là tác dụng phụ ít rõ ràng nhất khi bị huyết áp cao.

"Huyết áp cao có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục ở cả nam giới và phụ nữ. Nam giới bị huyết áp cao có nguy cơ bị rối loạn cương dương. Ngược lại, những phụ nữ bị huyết áp cao có thể bị mất ham muốn tình dục”, bác sĩ Calder cho biết.

Nếu bạn ăn thực phẩm lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, nhưng thường xuyên uống rượu hoặc hút thuốc, điều này có thể khiến mức huyết áp của bạn tăng cao.

Giảm khẩu phần rượu uống mỗi tuần có thể giúp bạn giảm mức này. Bác sĩ Calder cũng khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp để bỏ thuốc lá, theo Eat This, Not That!