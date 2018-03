Người đàn ông hạnh phúc vì xăm mình trông như dị nhân

Nhưng chính việc xăm hình khắp người đã khiến anh có động lực để tiếp tục sống.

Adam Curlykale, năm nay đã 32 tuổi. Anh sống sinh ra ở tỉnh Kaliningrad của Nga và lớn lên ở thành phố Poznan của Ba Lan. Adam đã xăm toàn bộ khuôn mặt mình hành một màu xám chì, trong khi râu và lông mày thì màu trắng, theo Oddity Central.

Anh là người đam mê hình xăm từ nhiều năm trước. Adam có hình xăm đầu tiên trên cơ thể vào năm 20 tuổi. Từ đó đến nay, anh đã xăm thêm rất nhiều hình xăm khác. Khi ở tuổi 32, 90% cơ thể của anh được phủ kín bằng hình xăm. Tuy nhiên, anh vẫn không có ý định sẽ dừng lại cho đến khi xăm kín 99% diện tích cơ thể của mình.

Những hình xăm đã giúp Adam vượt qua được giai đoạn vô cùng khó khăn của đời mình. Khi Adam 22 tuổi, anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột già.

Mặc dù chiến thắng căn bệnh chết người nhưng những phương pháp điều trị khắc nghiệt đã gây rất nhiều tổn hại đến trên cơ thể Adam. Qua nhiều tháng hóa trị, xạ trị, dùng liệu pháp tế bào và một số phương pháp điều trị kết hợp khác đã khiến Adam bị mất đi một phần sắc tố trong da. Điều này làm da trắng trông như người bị bạch tạng

Tình trạng trên khiến rất nhiều người đã không nhận ra anh. Lúc ấy, Adam gặp vấn đề về tâm lý khiến khó chấp nhận bản thân mình. Cuối cùng, anh bị trầm cảm rối loạn ăn uống và thậm chí là muốn tự tử. May mắn thay, chính các hình xăm đã cứu Adam.

“Việc xăm trên người cho phép tôi tự khám phá mình lần nữa. Tôi trở nên đẹp hơn trong mắt mình”, anh nói. Adam đã tự thiết kế các hình xăm trên cơ thể mình.

“Màu yêu thích của tôi luôn là màu xám. Nó khác với những tông màu khác. Và đó là lý do tại sao da tôi hiện tại là màu xám than chì”, anh nói với The Sun.

Sự kết hợp của da màu than chì, lông mày và râu màu trắng với kính áp tròng màu xanh khiến Adam trông như một dị nhân. Anh thừa nhận rằng hình dạng này không thể đẹp trong mắt mọi người nhưng nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc, theo Oddity Central.