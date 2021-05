Người thuộc nhóm máu nào dễ bị bệnh thường gặp nhất?

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Karolinska ở thành phố Stockholm (Thụy Điển) thực hiện. Nhóm khoa học đã phân tích dữ liệu của 5 triệu người Thụy Điển, theo Eat This, Not That!

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san eLife. Theo đó, những người có nhóm máu A sẽ dễ bị đông máu hơn. Ngược lại, những người có nhóm máu O lại có nguy cơ cao bị các vấn đề về rối loạn chảy máu.

Rối loạn chảy máu là tình trạng máu khó đông, gây chảy máu bất thường ở ngoài da hay bên trong cơ thể. Vì khó đông máu khi bị thương nên rối loạn chảy máu có thể khiến cơ thể mất đi một lượng máu nhiều hơn đáng kể.

Có rất nhiều bệnh rối loạn chảy máu khác nhau như bệnh khó đông máu, thiếu hụt các yếu tố II, V, VII, X hoặc XII làm ảnh hưởng đến khả năng đông máu.

Một vấn đề sức khỏe khác liên quan đến nhóm máu mà nghiên cứu phát hiện là tăng huyết áp do mang thai . Các dữ liệu thống kê cho thấy có khoảng 10% phụ nữ mang thai bị tình trạng tăng huyết áp do mang thai.

Hậu quả có thể làm giảm khả năng cung cấp ô xy và dinh dưỡng của nhau thai cho thai nhi. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có nhóm máu O và có RhD dương tính, tức một loại protein gọi là kháng nguyên D, trong tế bào hồng cầu cũng sẽ dễ bị tăng huyết áp do mang thai hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện những người có nhóm máu B có nguy cơ bị sỏi thận thấp hơn so với bình thường.

“Những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mối quan hệ thú vị giữa các bệnh như sỏi thận, tăng huyết áp do mang thai với nhóm máu”, phó giáo sư dịch tễ học Gustaf Edgren, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng cần có những nghiên cứu sâu hơn đến xác định liệu nhóm máu có thực sự làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh cụ thể nào không, có còn yếu tố hay nguyên nhân nào tác động hay không, theo Eat This, Not That!