Nguy cơ tử vong đột ngột do tự ý dùng thuốc

Bệnh nhân được gia đình nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) H.Sơn Dương và được chuyển tuyến đến BVĐK tỉnh Tuyên Quang.

Ông C. vào viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt không đo được, co quắp tay chân, thở nhanh nông, mẩn ngứa toàn thân, được chẩn đoán sốc phản vệ. Xác định đây là trường hợp nặng do phản ứng thuốc và có bệnh mãn tính (tăng huyết áp, bệnh bụi phổi), ngay lập tức kíp trực đã tiến hành cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ của Bộ Y tế (tiêm Adrenalin, truyền dịch, thở ô xy…). Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đang bình phục, tiếp xúc tốt, tiếp tục được điều trị tích cực và theo dõi sát các chỉ số.