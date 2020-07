Nguy cơ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 thiếu vitamin D

Các nhà khoa học đã phân tích hồ sơ bệnh án của 780 người dương tính với Covid-19. Nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nguồn dinh dưỡng từ ánh nắng mặt trời có thể là “cứu tinh” trong dịch bệnh.

Kết quả thống kê 98,9% bệnh nhân mắc Covid-19 đã tử vong được xác định là thiếu vitamin D ở mức dưới 20 ng/ml. Mặt khác, tỷ lệ tử vong giảm xuống chỉ còn 4,1% ở những bệnh nhân có đủ chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, một cuộc điều tra khác được thực hiện bởi Đại học Anglia Ruskin (Cambridge, Anh) đã phát hiện người dân ở các nước châu Âu có mức vitamin D thấp có tỷ lệ tử vong trong đại dịch Covid-19 cao hơn rất nhiều so với các quốc gia còn lại.

Các chuyên gia ước tính khoảng 1 tỉ người trên toàn thế giới bị thiếu vitamin D và đây được xem là "vấn đề sức khỏe toàn cầu". Ở Anh, 1/5 số người lớn và 1/6 số trẻ em bị thiếu vitamin D, do chế độ ăn uống nghèo dinh dưỡng và thiếu ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, báo cáo mới đây của Bộ Y tế Anh cho thấy tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở đàn ông da đen cao hơn so với các nhóm khác. Nguy cơ tử vong đối với phụ nữ da đen, người châu Á và người đa chủng tộc cũng cao hơn so với người da trắng ở cả hai giới.