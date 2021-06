Tuy nhiên, tin tốt là bạn có thể thực hiện các bước để giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm nhất, đặc biệt là tránh nguyên nhân số 1 gây ra bệnh.

Bệnh ung thư "chết người" nhất là gì?

Kurtis A. Campbell, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật ung thư tại Trung tâm Y tế Mercy ở Baltimore (Mỹ), cho biết: “Nếu bạn đang nói về căn bệnh ác tính gây chết người nhất, thì đó là ung thư tuyến tụy”.

"Khoảng 50.000 người ở Mỹ sẽ mắc bệnh ung thư tuyến tụy trong năm nay, và gần như tất cả họ sẽ chết. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ khoảng 7%", bác sĩ Campbell nói, theo Eat This, Not That!

Đáng chú ý, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsberg đã chết vì căn bệnh này vào năm ngoái.

Theo một số liệu khác, ung thư phổi là dạng ung thư nguy hiểm nhất - nhiều người ở Mỹ chết vì ung thư phổi hơn bất kỳ loại nào khác. Bác sĩ Campbell nói: “Có lẽ 250.000 người Mỹ sẽ mắc bệnh ung thư phổi trong năm nay”.

Các bước bạn có thể thực hiện để giảm nguy cơ mắc cả hai bệnh ung thư trên đều tương tự nhau.

Nguyên nhân số 1 gây ra bệnh ung thư "chết người"

Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả ung thư phổi và tuyến tụy. Bạn không thể thay đổi chúng. Nhưng yếu tố nguy cơ số 1 có thể phòng ngừa được đối với cả hai bệnh ung thư này là thuốc lá.

Bác sĩ Campbell nói: “Điều quan trọng như nhau đối với một trong hai: Ngừng hút thuốc, không còn nghi ngờ gì nữa. Riêng đối với ung thư phổi, nếu bạn ngừng hút thuốc, bạn sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Hút thuốc không liên quan trực tiếp đến ung thư tuyến tụy như ung thư phổi, nhưng chắc chắn là có mối liên hệ", theo Eat This, Not That!

Nếu bạn gặp khó khăn khi bỏ hút thuốc , bác sĩ có thể giúp bạn bằng cách đề xuất các chiến lược để loại bỏ thói quen và kê đơn thuốc ngừng hút thuốc nếu cần thiết.

Làm sao để giảm thiểu rủi ro hơn nữa?

Bên cạnh việc bỏ thuốc lá, bạn có thể thực hiện các bước khác để giảm nguy cơ mắc cả ung thư tuyến tụy và ung thư phổi, bác sĩ Campbell cho biết.

Đó là:

Theo một chế độ ăn uống lành mạnh. Một chế độ ăn uống bao gồm nhiều loại trái cây và rau quả có thể cung cấp chất chống ô xy hóa và chất phytochemical tự nhiên có thể chống ung thư.

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị tiêu thụ 2 ½ cốc trái cây và rau quả mỗi ngày. Tránh các loại thịt đỏ đã qua chế biến và đồ uống có đường vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Tập thể dục thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư Shuttertock

Duy trì hoạt động thể chất. Tập thể dục thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư. Các chuyên gia khuyến nghị 150 phút hoạt động cường độ trung bình hoặc 75 phút hoạt động cường độ mạnh hằng tuần.

Duy trì cân nặng hợp lý. Bác sĩ Campbell nói: “Béo phì có liên quan đến một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa, chẳng hạn như ruột kết, dạ dày và tuyến tụy”.

Tránh phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Bác sĩ Campbell nói: “Những người bị tiểu đường có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn. Bệnh tiểu đường mới khởi phát cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy giai đoạn rất sớm”.

Uống rượu rất ít hoặc hoàn toàn không. Một số nghiên cứu đã liên kết việc sử dụng rượu với ung thư tuyến tụy, Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết. Họ khuyến nghị tránh uống rượu hoặc chỉ uống ít, được định nghĩa là "2 ly nhỏ mỗi ngày cho nam giới và 1 ly nhỏ cho phụ nữ".

4. Tầm soát ung thư phổi

Bác sĩ Campbell nói: “Đối với ung thư phổi, nếu bạn muốn giảm nguy cơ mắc bệnh hơn nữa, hãy đi khám sàng lọc. Chụp CT ngực liều thấp, hiện đại là cách tốt nhất để thực hiện điều đó".

Khuyến cáo: Những người từ 50 đến 80 tuổi có tiền sử hút thuốc 20 gói mỗi năm và hiện đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua, nên chụp CT ngực để phát hiện ung thư phổi, bác sĩ Campbell nói.

5. Tầm soát ung thư tuyến tụy

Bác sĩ Campbell nói: “Thật không may, không có phương pháp sàng lọc tuyệt vời nào cho bệnh ung thư tuyến tụy”.

"Cả hai loại ung thư tuyến tụy và ung thư phổi đều có thể rất nguy hiểm và rất âm thầm. Đến khi bệnh nhân có các triệu chứng, có thể đã quá muộn", bác sĩ Campbell lưu ý, theo Eat This, Not That!

Đó là lý do tại sao nỗ lực để giảm nguy cơ - bỏ hút thuốc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục, tránh bệnh tiểu đường loại 2 và giữ cân nặng hợp lý - là rất quan trọng.