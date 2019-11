Những cách giảm cân dễ dàng và ít tốn kém

Đó là lý do nhiều người chọn cách “xả” mồ hôi tại phòng tập hay trên những đường chạy. Tuy nhiên, vẫn có những cách giảm cân dễ dàng và không tốn kém. Sau đây là một số cách như thế.

Thay thế đồ ăn vặt bằng trái cây

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói phổ biến “Một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ”. Vì vậy, bạn chỉ cần thay thế đồ ăn vặt không lành mạnh của mình bằng quả táo. Bạn cũng có thể lựa chọn quả bơ. Những loại trái cây này được biết là có chỉ số đường huyết (glycemic index) thấp.

Ngoài ra, chúng cũng chứa ít calorie và do đó được coi là lựa chọn tốt để ăn. Táo và bơ rất giàu chất xơ, có thể giúp bạn no lâu và ngăn bạn ăn quá nhiều. Ngay cả khi bạn đang vật lộn với mức trao đổi chất thấp, bơ và táo là lựa chọn không thể tốt hơn dành cho bạn, theo trang tin The Health Site.

Bữa ăn sáng phải thịnh soạn

Một bữa ăn sáng thịnh soạn là cần thiết để khởi động quá trình trao đổi chất và sản xuất đủ năng lượng để duy trì bản thân cho đến đêm. Ăn một bữa ăn sáng thịnh soạn cũng giúp bạn kiểm soát lượng calorie.

Ngoài ra, nó có thể giữ cho cơ thể và các chức năng não của bạn trong tình trạng tối ưu.

Uống cà phê

Uống một lượng cà phê vừa phải mỗi ngày có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nó có thể tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp đốt cháy chất béo.

Bên cạnh đó, cà phê cũng góp phần giảm căng thẳng, vốn là một yếu tố dẫn đến tăng cân. Nhưng đừng uống cà phê quá mức vì điều đó có thể khiến bạn suy nhược, theo The Health Site.

Nạp đủ nước

Nước không chứa calorie và có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calorie hơn trong khi hạn chế sự thèm ăn. Uống đủ nước giữ cho cơ thể bạn ở trong tình trạng “thủy hóa” đầy đủ. Nó giúp loại bỏ các độc tố và natri vốn có thể gây đầy hơi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống nước giúp tăng cường sự trao đổi chất, đồng thời ngăn chặn việc tăng cân về lâu dài.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là một phần quan trọng khi nói đến việc duy trì một cơ thể và tâm trí khỏe mạnh. Đối với những người cố gắng giảm vài cân, việc đốt cháy nhiều calorie hơn mức họ đưa vào là điều cần thiết. Nếu bạn không thể đến phòng tập thường xuyên, hãy thử bổ sung những chuyến đi bộ ngắn vào thói quen hằng ngày của mình, theo trang tin Times News.