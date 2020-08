Những cơn đau viêm cứng lưng có thể gây tàn phế

Mới 20 tuổi đã đau lưng 5 năm

Anh N.T.T.P (32 tuổi, ngụ Bình Dương), nhân viên văn phòng, cách đây hơn 1 năm thường bị đau lưng kèm đau vai gáy, cổ vào ban đêm. Ban đầu, anh nghĩ đây là “ bệnh nghề nghiệp ” của dân văn phòng do ngồi làm việc nhiều giờ liên tục nên không đi khám mà chỉ dùng thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, sau đó, các cơn đau càng thường xuyên và nặng hơn, kèm theo tình trạng cứng cột sống, khiến anh xoay trở khó khăn. Khi đó, anh P. đến khám tại Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP.HCM (ĐHYD). Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định anh P. bị viêm cột sống dính khớp (VCSDK). Bệnh nhân (BN) được điều trị bằng thuốc để làm giảm triệu chứng và ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng.

Tiến sĩ - bác sĩ Cao Thanh Ngọc, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp, BV ĐHYD, cho biết: Khoa Nội cơ xương khớp, BV ĐHYD, hằng năm tiếp nhận điều trị cho nhiều người bệnh VCSDK, đa phần đến khi bệnh đã tiến triển nặng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Tố Khanh, Khoa Cơ xương khớp, BV Nhân dân 115 (TP.HCM), cũng chia sẻ về trường hợp anh T.T.H (ngụ Đồng Nai), chỉ mới 20 tuổi đã bị đau vùng thắt lưng suốt hơn 5 năm.

BN đau lưng kiểu viêm, đau lan xuống mông hai bên, đi lại bị hạn chế. Anh H. đi khám và điều trị tại một số BV với chẩn đoán bị đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. BN điều trị không liên tục và tình trạng bệnh không cải thiện. Sau đó, BN chuyển sang điều trị với thuốc nam (không rõ loại), rồi điều trị ở thầy lang tại địa phương bằng phương pháp kéo giãn tứ chi. Tình trạng đau càng ngày càng tiến triển xấu hơn.

Cuối cùng, BN đến khám tại BV Nhân dân 115 trong tình trạng bất động ở tư thế nằm sấp; ăn uống, tiêu tiểu tại chỗ kèm đau lưng và đau khớp háng hai bên nhiều. Bác sĩ xác định BN bị VCSDK và chỉ định điều trị bằng thuốc đặc hiệu. Sau 3 tuần, BN có thể đi lại bằng nạng. Sau 6 tuần, BN có thể tự đi lại.

Khám chuyên khoa với các dấu hiệu nghi ngờ

Theo tiến sĩ - bác sĩ Cao Thanh Ngọc: VCSDK là bệnh lý viêm mạn tính kéo dài, hiện y học chưa xác định rõ nguyên nhân. Một số nghiên cứu cho thấy bệnh có yếu tố di truyền. Bệnh có tỷ lệ mắc ở nam giới cao hơn gấp 2 - 3 lần so với nữ giới.

VCSDK có biểu hiện đặc trưng là: đau cứng vùng hông, lưng dưới, có thể kèm theo đau cổ; đau nhiều hơn lúc nghỉ; đau về đêm, đặc biệt vào nửa đêm về sáng hoặc khi mới thức dậy.

Một số trường hợp không biểu hiện đau lưng mà biểu hiện sưng các khớp ngoại vi như khớp gối, khớp cổ chân…

Ngoài ra, bệnh còn biểu hiện ở mắt như: mắt bị mờ, thường đỏ và đau nặng, nhạy cảm với ánh sáng, giảm thị lực được chẩn đoán viêm màng bồ đào; hoặc có các trường hợp rối loạn tiêu hóa được chẩn đoán bệnh lý ruột viêm cũng cần tầm soát VCSDK.

“VCSDK nếu không được điều trị sớm và đúng cách sẽ tiến triển đến viêm, dính các khớp cột sống và khớp ngoại biên, gây gù vẹo, mất chức năng và tàn phế. Ngoài ra, BN có thể bị khó thở sâu nếu bị dính các đốt sống ngực gây gù vẹo và giảm chức năng hô hấp”, bác sĩ Ngọc khuyến cáo.

Theo bác sĩ Ngọc, nhiều BN bị VCSDK đến khám và điều trị trễ do không nhận biết sớm các dấu hiệu, nhầm lẫn triệu chứng với các bệnh lý đau lưng thông thường khác như đau do căng cơ, đau do thoái hóa cột sống… khiến bệnh tiến triển nặng.