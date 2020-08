Những dấu hiệu cảnh báo sớm cơn đau tim, chớ coi thường!

Đôi khi, nặng ở cánh tay thì cho là do tập thể dục. Ngực hơi căng tức thì nghĩ là khó tiêu, mệt mỏi thì viện lý do là làm việc nhiều, hay đổ mồ hôi thì nghĩ chắc là do trời nóng, chứ không bao giờ nghĩ mình có thể bị bệnh tim.

Đừng cho rằng cứ phải đau ngực dữ dội mới là đau tim , theo Unitypoint.org.

Có những dấu hiệu cảnh báo có thể rất khó nhận biết, dần dần có thể dễ dàng bị bỏ qua, theo bác sĩ tim mạch Mouin Abdallah, giám đốc Trung tâm bệnh mạch vành tại Cleveland Clinic (Mỹ).

Và điều quan trọng là nhận biết được những triệu chứng ít được biết đến này để có thể cứu sống bạn hoặc người thân, theo Express.

Trong khi hầu hết các cơn đau tim đột ngột và không thể nhầm lẫn, một số có thể đến từ từ, tiến sĩ Abdallah nói.

Ông cho biết mệt mỏi bất thường là một dấu hiệu cảnh báo sớm. Và một trong những triệu chứng từ từ kể trên là mệt khác thường.

Làm sao để biết mệt thế nào là cơn đau tim?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, có người thấy mệt sơ sơ và không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hằng ngày, nhưng có người cảm thấy không thể chịu nổi.

Đau ở cánh tay, hàm, cổ hoặc lưng có thể là dấu hiệu của chứng đau tim Ảnh minh họa: Shutterstock

Các dấu hiệu của cơn đau tim có thể là, theo Express.

Mệt đến nổi không thể làm được những việc nhỏ nhất, như chải đầu, tắm hoặc nấu ăn dường như là điều không thể.

Cảm giác như cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn nằm trên giường cả ngày.

Cảm giác không còn sức lực để làm bất cứ việc gì.

Không thể tập trung.

Không suy nghĩ hoặc quyết định được điều gì.

Khó nhớ mọi thứ.

Chỉ làm việc nhẹ đã thấy khó thở.

Chóng mặt, choáng váng.

Khó ngủ hoặc mất ngủ.

Mất ham muốn tình dục.

Dễ xúc động.

Khi gặp những dấu hiệu này, hãy nhanh chóng đi khám tim gấp.

Các triệu chứng đau tim khó nhận biết khác:

Theo tiến sĩ Abdalla, các triệu chứng đau tim tinh tế khác bao gồm:

Tức ngực chứ không đau.

Đau ở cánh tay, hàm, cổ hoặc lưng.

Đổ mồ hôi lạnh.

Hụt hơi.

Buồn nôn.

Thông thường, khi gặp những dấu hiệu này, ít ai chịu đi khám bệnh mà thường chần chừ, theo Express.

Nhưng tốt nhất nên hành động nhanh và sớm còn hơn muộn, vì đó có thể là cơn đau tim giết chết bạn.

Đã là cơn đau tim thì cho dù triệu chứng có nhẹ, nếu không được điều trị khẩn cấp, mô tim sẽ bắt đầu chết.

Phải làm gì khi lên cơn đau tim?

Theo Hiệp hội Tim mạch Anh, nên:

Gọi cấp cứu ngay lập tức.

Ngồi xuống và giữ bình tĩnh.

Uống thuốc theo đơn (nếu có) và theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hành động càng nhanh càng tốt, vì điều trị thật nhanh, kịp thời để máu lưu thông trở lại cơ tim là rất quan trọng, theo Express.

Làm gì để giảm thiểu rủi ro?

Thay đổi lối sống là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa cơn đau tim.

Tránh xa đồ béo đặc biệt là chất béo bão hòa, có nhiều trong thịt mỡ và đồ chiên rán nhiều mỡ.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh giải thích, ăn một chế độ ăn uống không lành mạnh với nhiều chất béo sẽ làm tăng mảng bám trong thành động mạch, làm cho xơ vữa động mạch càng nặng hơn và làm tăng nguy cơ bị cơn đau tim.