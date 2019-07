Những điều cần biết về bệnh gan, chớ coi thường!

Theo một số ước tính, số người chết do bệnh gan đang gia tăng và sẽ trở thành căn bệnh đáng báo động trong tương lai gần. Nguyên nhân là do phát hiện chậm trễ và điều trị muộn.

Vì vậy nhận biết những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan là rất quan trọng, theo The Health Site.

Mặc dù rượu là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh gan, nhưng nó không phải là thứ duy nhất có thể gây hại cho gan.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan

Các yếu tố khác nhau từ di truyền, môi trường đến thói quen lối sống có thể gây ra bệnh gan.

Sau đây là một số yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

• Bệnh tiểu đường

Bị tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan lên 50%. Những người mắc bệnh tiểu đường do kháng insulin có lượng insulin trong máu cao, gây ra tăng cân ở bụng. Điều này khiến gan lưu trữ chất béo bên trong, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

• Ăn nhiều muối

Lượng muối cao gây tăng huyết áp nhưng nó cũng có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ bằng cách tích tụ chất lỏng trong gan và phù lên.

• Hút thuốc lá

Mặc dù khói thuốc lá không ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan, nhưng các hóa chất có hại trong khói thuốc lá làm tăng căng thẳng ô xy hóa của hệ thống sau khi đến gan, gây tổn hại không thể phục hồi cho các tế bào gan.

• Thực phẩm bổ sung

Dùng quá mức thực phẩm bổ sung có thể làm tăng sản xuất một số enzyme gan, gây tổn hại cho gan, theo The Health Site.

• Thuốc trừ sâu và kim loại nặng

Tiếp xúc với hóa chất trong thuốc trừ sâu và kim loại nặng thông qua rau, trái cây và thực phẩm bị nhiễm và cũng có thể gây hại cho gan. Những độc tố này tích tụ trong gan suốt đời gây tổn thương gan.

• Rượu

Chúng ta đều biết rằng rượu có hại cho gan. Khi uống rượu, gan không còn thực hiện đúng chức năng mà tập trung chủ yếu vào việc chuyển đổi rượu thành dạng ít độc hơn. Khi gan hấp thụ rượu, có thể gây bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan.

• Béo phì

Những người béo phì có lượng mỡ trong cơ thể dư thừa có xu hướng tích tụ quanh gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Các chuyên gia đã chỉ ra mối liên quan giữa béo phì với xơ gan và suy gan.

• Nhiễm trùng

Viêm gan siêu vi A, B và C và viêm gan tự miễn tấn công các tế bào gan trực tiếp gây viêm. Nếu không được điều trị đúng cách, viêm gan có thể gây ra bệnh xơ gan và dần dần có thể dẫn đến suy gan, theo The Health Site.

• Bệnh lao

Mặc dù không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến gan một khi vi khuẩn gây bệnh lao xâm nhập vào gan. Trong nỗ lực để chống lại nhiễm trùng, gan phản ứng với vi khuẩn xâm chiếm dẫn đến sự hình thành khối u. Căn bệnh này được gọi là bệnh lao gan.

Có hơn 100 dạng bệnh gan khác nhau. Sau đây là một số loại bệnh gan phổ biến bạn cần lưu ý.

Bệnh gan do rượu

Gây ra bởi việc uống nhiều rượu. Rượu ảnh hưởng đến các tế bào gan và khiến gan không còn thực hiện đúng chức năng. Nó cũng có thể phá hủy các tế bào gan dẫn đến sự tích tụ chất béo (bệnh gan nhiễm mỡ do rượu) và thậm chí có thể gây viêm gan (viêm gan do rượu), theo The Health Site.

Bệnh gan không do rượu

Đó là sự tích tụ chất béo quá mức xung quanh gan ở những người không uống rượu.

Viêm gan siêu vi

Gan bị viêm phổ biến nhất là do vi rút viêm gan. Có nhiều loại viêm gan khác nhau: viêm gan A, B, C và E do các loại vi rút khác nhau gây ra.

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu

Đây là một loại bệnh gan chủ yếu gặp ở bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân bị cholesterol cao và người béo phì không uống rượu hoặc không bị nhiễm vi rút, theo The Health Site.

Bệnh gan do thuốc

Gan chuyển hóa các loại thuốc cơ thể uống vào. Rối loạn gan liên quan đến thuốc xảy ra do sự lắng đọng các khoáng chất như đồng và sắt trong gan, gây ra tắc nghẽn nguồn cung cấp máu đến và đi từ gan.

Nhận biết bệnh gan

Gan được gọi là "cơ quan câm" vì không gây cảm giác đau khi có vấn đề giống như các bộ phận khác. Chính vì vậy, bệnh về gan sẽ rất nguy hiểm vì chúng tiến triển âm thầm không có cảnh báo, đặc biệt là trong giai đoạn đầu và khi xuất hiện triệu chứng thường đã ở mức nghiêm trọng, theo The Health Site.

Vì ở gan không có dây thần kinh cảm nhận đau, mà chỉ có một lớp nang giống như dây thần kinh, nên gan không có cảm giác đau rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Chỉ cảm thấy đau ở vùng gan khi đã có sự thay đổi kích thước gan, do các mô xung quanh và màng ngoài của gan đã có sự tăng kích thước bất thường, giống như sự sưng phù. Khi đó, bệnh đã nặng.

Vì vậy, cần phải cảnh giác và nhận biết được ngay cả những tín hiệu nhỏ nhất mà cơ thể gửi đi.

Cẩn thận với những biểu hiện sau: Chán ăn, buồn nôn, nôn, mạch máu xuất hiện trên da như mạng nhện, vàng da, vàng mắt, da mặt sạm đen, nước tiểu màu nâu sẫm, đau bụng, đầy hơi, ngứa, béo bụng, phù chân tay, giảm cân, đặc biệt là giảm tửu lượng đột ngột ở người uống rượu.

Nếu bạn quan sát thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đi khám ngay, theo The Health Site.

Để có một lá gan khỏe mạnh

Cắt giảm cơ hội mắc bệnh gan bằng cách sống một lối sống lành mạnh. Đi bộ nhiều, tập luyện sức mạnh và tránh nhiều natri, thực phẩm chiên. Tập luyện như chống đẩy, tập đùi, bắp chân và mông săn chắc, gập bụng, tập đẩy ngực rất tốt cho gan. Các lựa chọn tự nhiên như nghệ, chanh và trà xanh cũng giúp ích cho gan.