Những đồ ăn thức uống làm ố răng và cách trị nhanh gọn

Có rất nhiều nguyên nhân khiến răng đổi màu. Theo Phòng khám Cleveland (Mỹ) thông tin trên The Thirty, răng vàng ố có thể do hút thuốc, không đánh răng, đánh răng sai cách, một số bệnh ảnh hưởng đến men răng, xạ trị và hóa trị, một số loại thuốc, tuổi tác, di truyền, chấn thương (như ngã) và các nguồn môi trường (quá nhiều fluoride từ nước) và đặc biệt, do thực phẩm.