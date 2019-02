Những lợi ích bất ngờ từ nước ép cà chua

Nước ép cà chua chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, vitamin K, vitamin B1, B2, B3, B5 và B6, magiê, sắt và phốt pho. Hơn nữa, nó cũng chứa nhiều chất chống ô xy hóa và chất phytonutrients bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do gây tổn thương tế bào.

Ngoài ra, nó cũng có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Chất clo và lưu huỳnh có trong nó giúp gan và thận thực hiện chức năng giải độc tốt hơn. Không chỉ vậy, nước ép cà chua giàu kali, làm giảm khả năng giữ nước, và giúp cơ thể loại bỏ các độc tố hòa tan trong chất béo. Sau đây là thêm một vài lý do để bạn hiểu tại sao cần phải uống nước ép cà chua, theo The Health Site. 1. Tăng cường sức khỏe tim mạch Nước ép cà chua có thể hữu ích cho trái tim. Nước ép cà chua có thể hữu ích cho trái tim.

Các chất dinh dưỡng như kali và vitamin C và E, có trong nước ép cà chua có thể tốt cho trái tim của bạn. Kali rất quan trọng để duy trì huyết áp bằng cách giảm lượng natri dư thừa trong cơ thể. Lycopene có thể giúp củng cố các động mạch và cũng làm giảm mức cholesterol trong máu.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Đánh giá về Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm của Mỹ đã xem xét mối liên hệ giữa lycopene trong cà chua và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng lượng cà chua cô đặc cao nhất có khả năng làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim, theo The Health Site.

2. Giúp duy trì năng lượng tích cực

Vì nước ép cà chua chứa đầy chất chống ô xy hóa, nên nó có khả năng chống lại các gốc tự do và giúp bạn tràn đầy năng lượng, mang lại cảm giác vui vẻ phấn chấn.

Điều này sẽ giúp tăng cường khả năng tập trung và mang lại sự năng động cho bạn suốt cả ngày.

3. Bảo vệ thị lực

Nước ép cà chua giàu vitamin A và C có thể giúp bảo vệ thị lực tối ưu và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Nước ép cà chua còn chứa nhiều dưỡng chất thực vật như beta-carotene, lutein và zeaxanthin và vitamin C. Do đó, nó có thể giúp bảo vệ khỏi các vấn đề về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, là nhân tố gây mất thị lực nghiêm trọng ở người lớn tuổi, theo The Health Site.

4. Hỗ trợ tiêu hóa

Nhu động ruột không đều là một trong những vấn đề lớn nhất mà người già gặp phải. Vì vậy, để hỗ trợ tiêu hóa, hàm lượng chất xơ trong nước ép cà chua có thể hữu ích. Nó cũng sẽ giúp giữ cho gan khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và điều hòa nhu động ruột.

5. Giúp giảm viêm và giảm cân

Nước ép cà chua chứa ít calo và chất béo và có thể giúp bạn giảm những kg thừa.

Bạn có biết rằng nước ép cà chua như một thực phẩm chống viêm có thể giúp giảm cân?

Viêm có xu hướng can thiệp vào phản ứng của cơ thể làm giảm hoóc môn leptin, là chất báo hiệu cho não ngừng ăn khi cảm giác no. Khi cơ thể bị viêm nhiễm, sự đề kháng với leptin là động lực chính của việc tăng cân. Do đó, bằng cách giảm viêm, leptin có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, nước ép cà chua làm giảm viêm ở phụ nữ thừa cân. Ngoài ra, nó cũng có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch và tiểu đường, theo The Health Site.