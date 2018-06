Những lợi ích tuyệt vời từ quả dưa chuột mà bạn không để ý

Dưa chuột từ lâu được biết đến là thực phẩm giàu nước và tốt cho sức khỏe, nhưng ít người tận dụng nó để làm lợi cho sức khỏe. Nếu không có thích ăn dưa chuột thì bạn hãy xem những lợi ích sau của dưa chuột nếu ăn hằng ngày, theo boldsky.

Dưa chuột chứa flavonol chống viêm rất tốt trong việc thúc đẩy sức khỏe não. Chức năng chính của nó là tăng cường sự kết nối của các tế bào thần kinh và đó là lý do tại sao bạn nên ăn dưa chuột mỗi ngày.

Nó sẽ không chỉ giúp lưu giữ ký ức mà còn bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi những tổn thương liên quan đến tuổi tác.

Giảm căng thẳng

Dưa chuột rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin B phức tạp bao gồm vitamin B1, vitamin B5 và vitamin B7. Vitamin B7 còn được gọi là biotin. Những loại vitamin này cực kỳ hiệu quả trong thư giãn hệ thần kinh và giúp giảm bớt tác động của stress và lo âu.

Giảm cân

Dưa chuột đã trở thành một loại trái cây cần thiết để thêm vào kế hoạch chế độ ăn uống giảm cân. Bạn cần phải nhớ rằng chỉ ăn dưa chuột sẽ không giúp giảm cân mà phải duy trì một chế độ ăn uống cân bằng có chứa tất cả các chất dinh dưỡng như carbohydrate, chất béo, protein...

Có đặc tính chống viêm tự nhiên

Dưa chuột chứa khoảng 96% lượng nước giúp cơ thể ngậm nước, cũng như nuôi dưỡng các tế bào. Nước dưa leo cũng rất tốt cho việc giảm đau và nhiễm trùng do đặc tính chống viêm ức chế các enzym gây viêm nội bộ.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Dưa chuột giàu chất xơ hòa tan và nước. Hãy bắt đầu một thói quen lành mạnh bằng cách thêm dưa chuột vào món rau trộn với dầu mè và giấm táo. Món ăn này rất tốt cho hệ tiêu hóa vì bạn sẽ không bị trào ngược a xít. Dưa chuột cũng sẽ giúp giảm mức độ pH trong dạ dày và sẽ giúp chống táo bón.

Tốt cho tim

Dưa chuột chứa hàm lượng kali cao rất tốt trong việc điều hòa huyết áp. Kali hoạt động như một chất điện giải giúp điều chỉnh các chức năng của tế bào. Nó cũng hỗ trợ trong việc chăm sóc hệ thần kinh, co thắt cơ bắp, và chức năng tim.

Ngoài ra, dưa chuột có chứa chất xơ có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol ở động mạch và ngăn ngừa tắc nghẽn tim.

Loại bỏ mệt mỏi

Dưa chuột có thể loại bỏ mệt mỏi. Đau đầu do căng thẳng phổ biến khi có rất nhiều căng thẳng trong công việc. Vì vậy, để tránh bị kiệt sức từ các hoạt động hàng ngày, hãy tự thưởng cho mình một món ăn tự nấu với dưa chuột. Nó có thể ở dạng xà lát, nước giải độc, hoặc sinh tố. Dưa chuột có thể giúp bạn thoát khỏi những căng thẳng trong ngày vì nó chứa các chất polyphenol lignan cũng như các chất dinh dưỡng thực vật. 8. Dưa chuột chứa chất chống ô xy hóa giúp ngăn chặn quá trình ô xy hóa tạo ra các gốc tự do có thể dẫn đến một số loại bệnh mãn tính. Các gốc tự do có liên quan đến các bệnh như ung thư, tim, phổi và bệnh tự miễn dịch.

Trái cây và rau quả bao gồm dưa chuột đặc biệt được đóng gói với chất chống ô xy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này.

Giúp hỗ trợ di chuyển ruột

Một trong những lý do để ăn dưa chuột hằng ngày là nó giúp cho việc đi tiêu đều đặn. Dưa chuột giàu nước và chất xơ hòa tan giúp cải thiện việc di chuyển phân, ngăn ngừa táo bón. Nó cũng có thể giúp tăng tần số vận động ruột trong khi cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi của ruột.