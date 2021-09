Những thực phẩm giúp trí não sắc bén hơn

Như Vanessa Rissetto, chuyên gia dinh dưỡng và là đồng sáng lập Culina Health ở Mỹ, đã chỉ ra, việc tiêu thụ đủ a xít béo omega-3 có thể giúp chúng ta lưu giữ thông tin khi chúng ta đang tìm hiểu nó.

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá hồi, cá trích và cá mòi đều là những nguồn cung cấp dồi dào hai loại a xít béo omega-3: EPA và DHA.

Ngoài việc giúp bạn lưu giữ thông tin trước mắt, a xít béo omega-3 cũng có thể giúp chống lại sự suy giảm tinh thần do tuổi tác.

Chuyên gia Rissetto nói: “A xít béo omega-3 điều chỉnh các chức năng của não và giúp chống lại sự suy giảm trí nhớ”, theo Eat This, Not That!

Sức khỏe tinh thần là một yếu tố quan trọng khác của sức khỏe não bộ. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không tiêu thụ đủ a xít béo omega-3 có trong cá béo có liên quan đến chứng trầm cảm.

“Việc thêm cá hồi vào chế độ ăn uống của bạn không chỉ có thể giúp ích cho các chức năng nhận thức này mà còn có thể góp phần vào sức khỏe cảm xúc của bạn bằng cách giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng”, chuyên gia Risetto nói.

Tất nhiên, cá béo không phải là thực phẩm duy nhất giúp tăng cường trí não, mà còn có nhiều loại thực phẩm khác, theo Eat This, Not That!

1. Quả việt quất

Quả việt quất rất giàu các hợp chất thực vật được gọi là anthocyanins mà nghiên cứu cho thấy có cả tác dụng chống viêm và chống ô xy hóa cho cơ thể.

Chất chống ô xy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm viêm liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh.

2. Nghệ

Thành phần hoạt chất trong nghệ được gọi là curcumin, được biết là mang tất cả các lợi ích về sức khỏe não bộ Shuttertock

Thành phần hoạt chất trong nghệ được gọi là curcumin, được biết là mang tất cả các lợi ích về sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi kết hợp với hạt tiêu đen, nghệ có thể giúp làm sạch mảng bám trong não và cải thiện trí nhớ ở những người bị bệnh Alzheimer.

3. Sô cô la đen

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng một nhóm các hợp chất thực vật chống ô xy hóa được gọi là flavonoid có thể giúp tăng cường trí nhớ và trì hoãn sự suy giảm tinh thần do tuổi tác.

Điều quan trọng là mua sô cô la đen có hàm lượng ca cao 70% hoặc lớn hơn.

4. Trứng

Trứng cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là lòng đỏ trứng - vì vậy đừng chỉ chăm chăm vào lòng trắng trứng nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe não bộ của mình!

Cụ thể hơn, lòng đỏ trứng rất giàu chất dinh dưỡng được gọi là choline, và hai nghiên cứu từ năm 2012 và 2011, cho thấy rằng việc tiêu thụ nhiều choline hơn có liên quan đến việc cải thiện chức năng thần kinh và trí nhớ, theo Eat This, Not That!