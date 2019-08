Những tình trạng sức khỏe có liên quan rối loạn cương dương

Sau đây là những bệnh có liên quan đến ED, theo báo HuffPost.

Đột quỵ và bệnh tim

Theo tiến sĩ Mohit Khera, Phó giáo sư y khoa tại Đại học Y Baylor (Mỹ), ED là một trong những dấu hiệu tắc nghẽn đầu tiên trong các động mạch, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc đau tim . Trên thực tế, 15% nam giới bị ED sẽ bị đột quỵ hoặc đau tim trong 7 năm. Theo tiến sĩ Mohit Khera, trong 5 năm qua, đã có nhiều nghiên cứu mới cho thấy mối quan hệ giữa rối loạn cương dương và bệnh tim.

“Nếu bạn chặn một động mạch, bạn bắt đầu bị tổn thương cơ quan mà nó cung cấp”, ông Khera nói. Chuyên gia này chỉ ra rằng các động mạch nuôi dương vật bị chặn trước vì chúng nhỏ hơn. Ông cũng nói rằng khoảng 20-30% nam giới bị ED có một số dạng bệnh tim ẩn hoặc tắc nghẽn mạch máu nếu họ cũng có ít nhất 2 yếu tố nguy cơ khác để phát triển bệnh tim.

Vì vậy, nếu bạn là người hút thuốc bị ED và cholesterol cao, chẳng hạn, bạn có thể muốn yêu cầu bác sĩ kiểm tra tim của bạn.

Bệnh động mạch vành (CAD)

CAD, tình trạng cholesterol và mảng bám tích tụ bên trong động mạch và khiến chúng bị cứng và hẹp, là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim ở cả nam và nữ và là nguyên nhân gây tử vong số một ở Mỹ. Các động mạch bị bệnh cũng có thể là một dấu hiệu nhận biết về các vấn đề về tim khác sau này trong cuộc sống

Một nghiên cứu cho thấy bị ED trước tuổi 45 là một yếu tố rủi ro chính đối với CAD. Trong khi CAD có thể gây đột quỵ và đau tim, nó cũng có thể dẫn đến suy tim và nhịp tim không đều. Theo tiến sĩ Khera, các bác sĩ hiện tin rằng có một mối liên hệ giữa rối loạn cương dương và niêm mạc mạch máu, được gọi là nội mạc.

“Nội tiết tố nói với các mạch máu khi nào cần co bóp và thư giãn”, ông nói. Lớp nội mạc có thể bị tổn thương do những vấn đề như căng thẳng và sử dụng thuốc lá, khiến lớp lót khó vận hành tốt hơn và máu khó đến dương vật hơn do các mạch máu cung cấp cho dương vật không thể thư giãn.

Tiểu đường

Theo tiến sĩ Khera, bệnh tiểu đường có một trong những tác động tàn phá nhất đối với chức năng cương dương vì 2 lý do: Không chỉ ảnh hưởng đến lưu lượng máu mà còn ảnh hưởng đến các dây thần kinh.

“Đàn ông bị tiểu đường có nguy cơ mắc chứng ED cao gấp 4-6 lần. Và giống như ED, bệnh tiểu đường cũng có thể dẫn đến đột quỵ và đau tim”.

Sa sút trí tuệ

Theo một nghiên cứu năm 2015, những người đàn ông bị ED có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 1,68 lần so với những người đàn ông không bị ED. Nhưng tiến sĩ Khera giải thích rằng, trong khi nghiên cứu này cho thấy mối quan hệ giữa ED và chứng mất trí nhớ, thực tế lại không chứng minh rằng chứng mất trí nhớ gây ra ED hay ngược lại. Hiện không có đủ nghiên cứu để nói chắc chắn liệu cái này gây ra cái kia.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng, hai bệnh trên thường có một số tác nhân rủi ro giống nhau như bệnh xơ vữa động mạch, tăng cholesterol và tiểu đường…

Ung thư tuyến tiền liệt

Khi nói đến ung thư tuyến tiền liệt, có 2 điều xảy ra. Theo tiến sĩ Khera, bản thân việc bị ung thư tuyến tiền liệt không gây ra ED, nhưng các phương pháp điều trị được sử dụng để chống lại căn bệnh ung thư này như phẫu thuật hay xạ trị thì có thể. Trên thực tế, ông nói rằng phẫu thuật là nguyên nhân phổ biến nhất gây ED ở những người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt.

“Khi một tuyến tiền liệt bị cắt bỏ, các dây thần kinh có thể bị tổn thương, dẫn đến ED. Các dây thần kinh và mạch máu bị tổn thương do phóng xạ cũng có thể gây ra ED”, tiến sĩ Khera nói.

Bệnh gan

Có thể nói, bệnh gan càng nghiêm trọng, nguy cơ mắc phải của bạn và mức độ nghiêm trọng của ED càng cao. Một nghiên cứu cho thấy ED phổ biến hơn ở những người bị xơ gan do viêm gan C giai đoạn đầu so với những người bị viêm gan B mãn tính.

“Các bệnh nhân gan có mức SHBG (globulin liên kết hormone giới tính) tăng cao và ít albumin hơn, và đó là một điều tồi tệ, do những protein này làm giảm nồng độ testosterone tự do của bạn”, theo tiến sĩ Khera.

Testosterone thấp không những có thể giết chết ham muốn tình dục của bạn, mà còn khiến việc cương cứng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, do lạm dụng rượu có thể gây bệnh gan, tiến sĩ Khera khuyến cáo nam giới nên hạn chế uống rượu.