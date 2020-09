Nước giúp bạn giảm cân và khiến bạn tăng cân như thế nào?

Đối với tất cả mọi người, uống đủ lượng nước hằng ngày là rất quan trọng vì nó giúp hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn, thải độc tố ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa một số bệnh.

Uống nhiều nước

Có một lý do khác để bạn uống nhiều nước hằng ngày. Nếu vòng eo của bạn ngày càng tăng và cân nặng của bạn không nhúc nhích ngay cả sau khi ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và thực hiện các hoạt động thể chất thì đó có thể là do cơ thể bạn bị mất nước, theo Times of India.

Nước và tăng cân

70% cơ thể của chúng ta được tạo thành từ nước và nó được yêu cầu để thực hiện tất cả các chức năng cần thiết của cơ thể. Nước đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự trao đổi chất của bạn và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể.

Nó dẫn đến giữ nước: Cơ thể chúng ta cần một lượng nước cố định để hoạt động. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, nó sẽ bắt đầu giữ nước, dẫn đến tăng cân. Điều này cũng sẽ khiến bạn mất nước, theo Times of India.

Nó khiến bạn cảm thấy đói: Uống không đủ nước và đói có mối liên hệ với nhau. Khi bạn bị mất nước, cơ thể sẽ gửi tín hiệu đến não. Bộ não của chúng ta lấy tín hiệu khát và thay vào đó gửi tín hiệu đói, điều này khiến bạn ăn quá nhiều.

Sự trao đổi chất của bạn giảm: Do uống không đủ nước, Do uống không đủ nước, quá trình trao đổi chất của bạn sẽ giảm, sức khỏe đường ruột của bạn bị tổn hại và bạn sẽ tăng cân thay vì giảm cân. Chất lỏng trong cơ thể ít hơn cũng khiến bạn cảm thấy táo bón và khó đi tiêu. Nếu hệ thống bên trong của bạn không hoạt động bình thường thì việc giảm cân là không thể.

Uống nước đúng cách để giảm cân

Mỗi người dù có cố gắng giảm cân hay không cũng nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Trong trường hợp bạn đang cố gắng giảm cân hoặc tập thể dục cường độ cao thì lượng chất lỏng nạp vào cơ thể bạn nên từ 3 lít trở lên.

Một nghiên cứu cho thấy rằng uống ½ lít nước trước bữa ăn chính 30 phút có thể có lợi trong việc giảm cân nhanh chóng và hiệu quả. Điều này là do một nửa thời gian chúng ta cảm thấy đói khi chúng ta thực sự khát. Vì vậy, uống trước bữa ăn sẽ giúp bạn không ăn quá nhiều, theo Times of India.

Cách tăng lượng nước uống vào

Trái cây và nước trái cây cũng chứa nước và có thể là một cách tuyệt vời để giữ nước cho cơ thể. Nếu bạn cảm thấy khó uống nước lã, hãy thử uống nước hoa quả có chứa nhiều nước như dứa, dưa chuột, dưa hấu…, theo Times of India.