Phát hiện mới: Ăn quá nhiều đường có thể làm tăng các tế bào ung thư

Nếu những lý do này là không đủ thì có một lý do khác để bạn từ bỏ đường một lần và mãi mãi. Theo các nhà nghiên cứu Bỉ, đường cũng có thể kích thích sự phát triển của các khối u ung thư trong cơ thể, theo Times of India.