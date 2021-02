Phát hiện mới: Có thể dự báo trước cơn đau tim, đột quỵ nhờ yếu tố này

Giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu khẳng định rằng có một yếu tố chính có thể dự đoán một cơn đau tim hoặc đột quỵ trong tương lai, nhiều năm trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Vôi hóa động mạch chủ bụng

Một nghiên cứu mới từ Đại học Edith Cowan (Úc) được công bố trong tuần này trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy những người bị vôi hóa động mạch chủ bụng (AAC) có nguy cơ mắc các sự cố tim mạch trong tương lai cao gấp 2-4 lần, theo Eat This, Not That!

Ngoài ra, càng nhiều vôi hóa trong thành mạch máu thì nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch trong tương lai càng cao. Họ cũng phát hiện ra rằng những người bị bệnh thận và AAC có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cao hơn những người chỉ bị AAC.

"Bệnh tim thường là kẻ giết người thầm lặng vì nhiều người không biết mình có nguy cơ mắc bệnh hoặc có dấu hiệu cảnh báo sớm, chẳng hạn như vôi hóa ở bụng hoặc động mạch vành", Trưởng nhóm nghiên cứu, Phó giáo sư Josh Lewis từ Trường Khoa học Y tế và Sức khỏe của ECU, và là Thành viên Lãnh đạo Tương lai của Quỹ Tim mạch cho biết.

Ông Josh Lewis giải thích: "Động mạch chủ bụng là một trong những vị trí đầu tiên có thể xảy ra sự tích tụ canxi trong động mạch - ngay cả trước tim. Nếu phát hiện sớm tình trạng này, chúng ta có thể can thiệp và thực hiện các thay đổi lối sống và thuốc".

Đâu là nguyên nhân?

Nên sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, thường xuyên vận động, không hút thuốc, không bia rượu... Shutterstock

Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố góp phần vào tình trạng bệnh, bao gồm chế độ ăn uống kém, lối sống ít vận động, hút thuốc và di truyền, và hy vọng rằng mọi người sẽ sử dụng những phát hiện của họ để giúp xác định sớm nguy cơ của họ và hành động phù hợp.

Ông Josh Lewis cho biết: “Vôi hóa động mạch chủ bụng thường được phát hiện tình cờ trong nhiều xét nghiệm thông thường, chẳng hạn như chụp cột sống bên từ máy đo mật độ xương hoặc chụp X-quang, và bây giờ chúng tôi có ý tưởng tốt hơn về tiên lượng ở những người này khi nó được nhìn thấy”.

Một cảnh báo sớm cho các bác sĩ để cứu bệnh nhân

"Điều này có thể báo hiệu một cảnh báo sớm cho các bác sĩ rằng họ cần phải điều tra và đánh giá nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ của bệnh nhân. Cuối cùng, nếu chúng ta có thể xác định tình trạng này sớm hơn, mọi người có thể thay đổi lối sống và bắt đầu điều trị phòng ngừa sớm hơn, có thể cứu được mình trong tương lai", ông Josh Lewis lưu ý, theo Eat This, Not That!