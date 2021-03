Phát hiện mới về nhóm máu và nguy cơ bị đau tim

Các phát hiện của nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA). Nghiên cứu đã phân tích hơn 400.000 người và phát hiện ra rằng những người có nhóm máu A hoặc B có nguy cơ đau tim cao hơn 8% so với những người có nhóm máu O , theo Times of India.