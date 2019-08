Phẫu thuật điều trị động kinh kháng thuốc

Năm 6 tuổi, Việt A. lên cơn sốt cao kèm co giật, được BV địa phương chuyển lên BV Nhi T.Ư điều trị với chẩn đoán viêm não. Tại BV Nhi T.Ư, sau khi thăm khám, các bác sĩ (BS) kết luận cháu mắc chứng động kinh. Trong 9 năm qua, bệnh nhân (BN) này đã điều trị động kinh ở nhiều BV, thay đổi nhiều loại thuốc nhưng bệnh ngày càng nặng, tần suất cơn co giật tăng lên. Hai năm gần đây, cháu không thể đi học được do sức khỏe yếu, có tháng lên đến 20 cơn giật do động kinh.