Phòng dịch Covid-19: Bệnh nhân thận làm gì để giữ an toàn trong mùa dịch?

Nếu bạn bị bệnh thận, bạn cần thực hiện thêm một số biện pháp phòng ngừa.

Nhiều chuyên gia, sau khi nghiên cứu các trường hợp ở Trung Quốc và Hàn Quốc, đã ghi nhận rằng việc nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) có thể làm rò rỉ protein trong nước tiểu ở khoảng 30-40% bệnh nhân và chấn thương thận cấp tính ở 15-20% bệnh nhân.

Họ cũng nói rằng những người mắc bệnh thận mạn tính dễ bị nhiễm trùng và tổn thương thận. Điều này cũng đúng với bệnh nhân ghép thận.

Sau đây là một số cách giữ an toàn mùa dịch Covid-19 đối với những người có các vấn đề về thận, theo trang tin The Health Site.

1. Giữ đủ nước

Điều này sẽ giúp thận của bạn đối phó với virus đúng cách. Một lợi thế khác của việc uống nước là nếu bạn làm điều này, bạn có thể nuốt những virus này vào ruột và ngăn chúng xâm nhập vào phổi. Dạ dày của con người có độ pH vốn mang tính a xít giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn và virus.

2. Đưa vitamin C vào chế độ ăn uống

Hãy chắc chắn rằng chế độ ăn uống của bạn chứa đủ vitamin C . Bạn có thể thêm nhiều trái cây có múi vào chế độ ăn uống của mình. Nếu không thể làm điều này, hãy dùng viên bổ sung và không nên uống quá nhiều sẽ gây hại cho thận. Đối với nam giới trưởng thành, lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày là 65 - 90 mg, phụ nữ là 65 - 75 mg, theo The Health Site.

3. Thực hiện theo chế độ ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn giàu protein sẽ giúp cơ thể bạn sản xuất các kháng thể cần thiết để chống lại mầm bệnh xâm nhập. Điều này cũng sẽ giúp ích cho thận của bạn. Nên bao gồm các loại thực phẩm tự nhiên giàu men vi sinh và chất chống ô xy hóa như sữa chua, gừng, nghệ, bắp cải vào chế độ ăn. Điều này sẽ góp phần cải thiện khả năng miễn dịch, giúp bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng như Covid-19

4. Rửa tay đúng cách

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Điều này giúp loại bỏ các mầm bệnh và vi trùng từ tay của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng chất khử trùng có cồn trong trường hợp bạn không có xà phòng và nước để dùng.

5. Thực hành giãn cách xã hội

Tránh gặp gỡ mọi người và tránh xa đám đông. Luôn duy trì khoảng cách an toàn nếu bạn phải ra ngoài hoặc gặp gỡ mọi người. Điều này sẽ giữ cho bạn an toàn, theo The Health Site.