Phòng dịch COVID-19: Cách rửa rau củ quả, lưu trữ thực phẩm an toàn?

"Chúng ta không thực sự có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm là nguồn gây bệnh" COVID-19 , Benjamin Chapman, giáo sư và chuyên gia an toàn thực phẩm tại Đại học bang North Carolina (Mỹ), nói.

Bạn có thể thực hiện một vài chỉ dẫn sau để giảm bớt rủi ro.

- Cắt bỏ bất kỳ khu vực bị dập nát nào. Loại bỏ các lá ngoài cùng của xà lách hoặc bắp cải để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Bỏ và không bao giờ ăn bất kỳ đồ nào trông có vẻ đã hư hỏng, thối nát.

- Rau diếp và các loại rau lá xanh khác: Ngâm rau xanh ngập trong nước, vuốt lá cho sạn long ra rồi để chúng lắng xuống đáy thau. Vớt ra và lặp lại cho đến khi rau sạch.

- Củ: Chà chúng dưới vòi nước chảy bằng bàn chải rau hoặc ngón tay.

- Nấm: Nấm hút nước như bọt biển nên khi rửa phải nhanh tay dưới vòi nước mạnh. Nếu vẫn còn vết bẩn, hãy dứt khoát gọt đi. Sau đó, đặt chúng lên khăn sạch hoặc khăn giấy khô.

- Rau và trái cây cứng, chắc như đậu xanh, măng tây, dưa chuột, nho…: rửa sạch dưới vòi nước mạnh và chà xát bằng tay, sau đó để vào rổ cho ráo.

- Rau và trái cây mềm như cà chua, trái cây chín, các loại quả mọng…: rửa sạch dưới dòng nước ổn định nhưng áp suất thấp, xoay nhẹ chúng bằng tay để đảm bảo tất cả các mặt đều được rửa sạch nhưng không bị dập. Cuối cùng, đặt chúng lên khăn bếp hoặc khăn giấy khô.

- FDA không khuyến nghị rửa trái cây và rau quả bằng xà phòng, chất tẩy rửa cũng như nước rửa thực phẩm vì nó có thể để lại dư lượng, theo Los Angeles Times.

- Rửa tay sau khi xử lý bao bì hoặc túi đựng thức ăn.

Bạn nên luôn thực hành 4 bước vệ sinh an toàn thực phẩm dễ dàng dưới đây, theo tiến sĩ Marion Nestle, Giáo sư dinh dưỡng, nghiên cứu thực phẩm và sức khỏe cộng đồng tại Đại học New York (Mỹ), chia sẻ trên My Recipes.