Phòng ngừa nguy cơ loãng xương ở phụ nữ

So với nam giới, phụ nữ dễ bị loãng xương hơn do họ mất khối lượng chất xương nhanh chóng theo tuổi tác, theo nghiên cứu đăng trên chuyên san New England Journal of Medicine.

Ăn một nắm hạt dẻ cười mỗi ngày giúp hỗ trợ sức khỏe xương - ShutterStock ShutterStock Ăn một nắm hạt dẻ cười mỗi ngày giúp hỗ trợ sức khỏe xương