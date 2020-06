Rau củ đông lạnh có bổ dưỡng?

Trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, doanh số thực phẩm đóng hộp tăng cao trên toàn thế giới. Ở Mỹ, trang Stackline thống kê doanh số thực phẩm đóng gói tăng đến 200 - 300% tùy mặt hàng.

Các vitamin như C và B có xu hướng bị mất dần đi sau khi rau quả được thu hoạch. Mới đây, nghiên cứu của Diane Barrett, từng là nhà nghiên cứu khoa học và công nghệ thực phẩm tại Đại học California (Mỹ), đã phát hiện ra rằng một số loại rau củ có hàm lượng vitamin cao hơn khi đông lạnh vì phương pháp này giúp tạm ngưng quá trình ô xy hóa. Theo thử nghiệm của Diane Barrett, vitamin C ở bông cải xanh hay vitamin A trong cà chua đông lạnh đều cao hơn so với thực phẩm tươi để nhiều ngày.