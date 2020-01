Rượu bia gây 'rối loạn' dậy thì ở thiếu niên

Các bằng chứng khoa học cho thấy rượu bia tác động đến quá trình hình thành và phát triển của não (tác động ở cấp phân tử và cấp tế bào), do đó có thể dẫn đến thay đổi cấu trúc của đồi hải mã (vùng não có vai trò quan trọng cho quá trình học tập), làm giảm trí nhớ , giảm khả năng tập trung của não bộ.

Vì vậy, các hành vi nguy cơ ở thanh thiếu niên như say rượu dẫn đến ngộ độc rượu , có hành vi bạo lực, quan hệ tình dục không an toàn, tai nạn, chấn thương chỉ là hậu quả trước mắt do uống rượu bia gây ra. Lâu dài, uống rượu bia gây lệ thuộc, mắc các bệnh mạn tính và ảnh hưởng đến phát triển thể chất và tinh thần khi trưởng thành.