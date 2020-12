Sai lầm lớn trong ăn uống đang khiến bạn khốn khổ

Cuộc khảo sát đã so sánh câu trả lời của những người uống 6 ly nước trở lên mỗi ngày với câu trả lời của những người uống ít hơn 1 ly (một sai lầm lớn trong chế độ ăn uống ).

Hóa ra, những người uống nước thường xuyên báo cáo rằng họ "rất hạnh phúc" cao hơn gấp 3 lần so với những người bị thiếu nước. Các thành viên của nhóm uống nước cũng có khả năng tự gọi mình là người lạc quan cao gấp 4 lần. Về cơ bản, uống đủ nước là một cách dễ dàng để giúp bạn cảm thấy tuyệt vời mỗi ngày.

Vì vậy, nếu bạn không thường xuyên uống nước mỗi ngày thì bây giờ là lúc bạn nên bắt đầu.

Việc cung cấp nước cũng liên quan đến mức độ bạn đạt được và mức độ tỉnh táo của bạn. Những người trả lời từ nhóm 6 ly nước trở lên có nhiều khả năng tự mô tả bản thân là thành công hơn những người đồng lứa uống 1 ly nước hoặc ít hơn, và họ cho biết họ thức dậy kiệt sức ít lần hơn mỗi tuần. Trên thực tế, nhóm uống nhiều nước thậm chí còn cho biết họ đi làm đúng giờ hơn nhóm ít uống nước, theo Eat This, Not That!

Tất nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mối tương quan không phải là nhân quả. Cuộc khảo sát hỏi mọi người có uống nước không và hỏi họ có lạc quan không. Nó không hỏi liệu uống nước có khiến họ lạc quan hay không.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn hạnh phúc và thành công, việc rèn luyện thói quen của những người hạnh phúc và thành công sẽ giúp ích cho bạn, theo Eat This, Not That!