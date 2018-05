Sau bữa cơm tối, một công nhân nữ nhập viện cấp cứu

Theo bác sĩ Đại, cách đây 4 ngày, công nhân này vào ca làm lúc 14 giờ và có mang theo cơm, thức ăn là cá ngừ. Lúc 18 giờ, cô ăn cơm tối. Sau 15 phút thì cô nổi phát ban toàn thân. Cô công nhân được đưa đến bệnh viện (BV) gần đó trong tình trạng tụt huyết áp, khó thở giống sốc phản vệ.

Mặc dù được cấp cứu chống sốc phản vệ theo phác đồ nhưng sau đó tình trạng phổi hai bên của bệnh nhân bị tổn thương nặng, giống hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển đến BV Chợ Rẫy.

BV Chợ Rẫy đánh giá bệnh nhân bị sốc phản vệ phức tạp, không chỉ tụt huyết áp mà còn tổn thương phổi rất nặng, bọt hồng trong ống giúp thở từ phổi trào ra. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyên khoa Hồi sức cấp cứu đặt máy EMO (hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn ngoài cơ thể).

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở và nói chuyện được.

Theo bác sĩ Đại, bệnh nhân có tiền căn dị ứng, hen suyễn.

“Nếu bệnh nhân có cơ địa dị ứng với một trong các loại thức ăn thì nên thận trọng trong ăn uống, tốt nhất là nên tránh. Bởi dị ứng có người chỉ nổi phát ban rồi hết, nhưng có người tụt huyết áp nặng, suy hố hấp và tử vong”, bác sĩ Đại cho biết. Bác sĩ cũng khuyến cáo: ngay sau khi ăn thức ăn, cơ thể bị nổi mề đay, ngứa… thì nên vào BV để theo dõi.

Cách đây một tháng, tại BV An Sinh, BV Nhân dân 115 cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân sốc phản vệ do dị ứng thức ăn và tử vong do suy đa cơ quan.