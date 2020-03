Sớm nhất cũng phải đến cuối năm 2020 mới có vắc xin chống Covid-19

TS - dược sĩ Bạch Đức Hiệp: Dược sĩ, Đại học Dược Hà Nội. Làm việc tại trung tâm điều trị ung thư số 1 tại Mỹ - MD Anderson, Mỹ. Anh cũng nhận được cơ hội vào làm việc sau tiến sĩ tại Đại học Y Harvard lĩnh vực miễn dịch neutrophils. Đề tài nghiên cứu chính hiện tại của anh tập trung vào ung thư miễn dịch chuyển hóa.

- Chuyên gia phản biện cho hơn 20 tạp chí khoa học quốc tế (SCIE) với hơn 160 bản thảo đã bình duyệt. Hiện TS Hiệp là Phó tổng biên tập Tạp chí BMC Cancer (SCIE) lĩnh vực ung thư và miễn dịch.

- Đã công bố cá nhân 12 bài báo trên tạp chí quốc tế, trong đó, có các bài về ung thư, miễn dịch, tiểu cầu. Một số nghiên cứu công bố: Vai trò của tiểu cầu trong ung thư và kháng thuốc; Vai trò của exosomes và microRNAs trong ung thư kháng thuốc; Vai trò của tylophora alkaloids và các dẫn xuất trong việc điều chỉnh viêm, nhiễm virus và ung thư; Vai trò của BMP4 trong kháng thuốc và chuyển hóa ở tế bào ung thư phổi.

TS - dược sĩ Phạm Đức Hùng: Dược sĩ, Đại học Y dược TP.HCM. Làm việc tại Bệnh viện Nhi, Cincinnati, Ohio, Mỹ. Anh là chuyên gia về thuốc trị bệnh tự miễn và di truyền. Trước đó, luận án tiến sĩ tại Bỉ của anh làm về dược học phân tử và độc chất học di truyền.

- Đã công bố nhiều bài báo quốc tế về miễn dịch học, bệnh tự miễn và y dược học phân tử trên các tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao như Proceedings of the National Academy of Sciences, Hepatology, Nature Scientific Reports. Một số bài đã công bố: Vai trò của chất chuyển hoá Lichen trong việc chống lại ký sinh trùng Plasmodium gây bệnh sốt rét; Đột biến mất chức năng của chất vận chuyển ABCC12 gây ra bệnh viêm gan tắc mật…